Papa Luciani verso la beatificazione, papa Francesco riconosce "virtù eroiche" E' il primo passo ufficiale che porta al processo di canonizzazione

Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche di Papa Luciani. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Ieri il Pontefice ha ricevuto in Udienza il cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l'Udienza, Bergoglio ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti sette servi di Dio e un beato.Tra i decreti, quello riguardante Giovanni Paolo I (Albino Luciani), in cui riconosce le sue virtù eroiche. Nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, oggi Canale d'Agordo (Italia) e morto il 28 settembre 1978 nel Palazzo Apostolico in Vaticano, dopo 33 giorni di pontificato, Papa Luciani è ora venerabile. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Il decreto sulle "virtù eroiche" è generalmente il primo tassello dell'iter che porta alla beatificazione e canonizzazione.