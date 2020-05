La messa a Santa Marta Papa: oggi fratelli di ogni religione uniti in preghiera per sconfiggere il coronavirus Oggi tutte le religioni si uniscono in preghiera per chiedere la fine dell'epidemia di coronavirus. Bergoglio: siamo tutti fratelli come diceva Francesco

Condividi

"Tutti siamo fratelli". Oggi il pontefice cita San Francesco d'Assisi nella giornata in cui le religioni si uniscono in preghiera per chiedere la fine dell'epidemia di coronavirus."Oggi l'Alto Comitato per la Fratellanza Umana ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per chiedere a Dio misericordia e pieta' in questo momento tragico di pandemia", ha detto Papa Francesco all'inizio della messa celebrata stamane a Santa Marta."Tutti siamo fratelli, diceva San Francesco: tutti fratelli", ha aggiunto, "per questo, uomini e donne di ogni confessione religiosa, ci uniamo nella preghiera e nella penitenza, per chiedere la grazia della guarigione".composto da capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana, firmato da Papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 2019. L'Alto Comitato - presieduto dal cardinale e presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, il comboniano spagnolo Miguel Angel Ayuso Guixot - propone di "rivolgersi a Dio ad una sola voce, perche' preservi l'umanita', la aiuti a superare la pandemia"."Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo - si legge nell'appello dell'Alto Comitato per la fratellanza umana - che minaccia la vita di milioni di persone in tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione del coronavirus. Mentre confermiamo l'importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell'affrontare questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi".Di qui l'invito a "tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, perche' Egli elimini questa epidemia, ci salvi da questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, e perche' Egli liberi il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione di tale grave contagio".Il coronavirus e' stato inatteso e letale come un diluvio. Ora gli uomini e le donne uniti nella preghiera, ognuno secondo il proprio credo e la propria tradizione, chiedano al proprio Padre anche la fine delle altre piaghe, come la fame e le guerre. Lo sottolinea Papa Francesco, nel corso della messa a Santa Marta, parlando della giornata di digiuno e preghiera proclamata per oggi dall'Alto Comitato per la Fratellanza Umana."Il Signore fermi questa pandemia", ha detto il Pontefice ricordando: "L'anno scorso, anzi lo scorso novembre, non sapevamo cosa fosse una pandemia, E' venuta come un diluvio, adesso ci stiamo svegliando, un po'. Ma ce ne sono tante altre, di pandemie, che fanno morire la gente, e noi non ce ne accorgiamo, guardiano da un'altra parte, siamo un po' incoscienti di fronte alle tragedie che in questo momento accadono nel mondo"."Cito solo una statistica ufficiale dei primi quattro mesi di quest'anno", ha proseguito, "Non parla del coronavirus, ma di un'altra pandemia: nei primo quattro mesi di quest'anno sono morte 3.700.000 persone di fame.. Questa preghiera di oggi, per chiedere che il Signore fermi la pandemia, deve farci pensare anche alle altre: le guerre, la fame, tante altre. Ma l'importante e' che oggi insieme, e grazie al coraggio dell'Alto Comitato. Siamo stati invitati a pregare ognuno secondo la propria tradizione,che Dio fermi questa tragedia, che fermi la pandemia, e fermi anche le altre, che abbia pieta' di noi: fame, guerra, bambini senza educazione. Questo lo chiediamo come fratelli, tutti insieme".Il Papa ha poi concluso la Messa a Santa Marta ringraziando, in diretta tv, uno degli operatori della televisione vaticana da domani in pensione. "Vorrei ringraziare oggi il signor Tommaso, tecnico del suono, che sta lavorando oggi per la trasmissione. Ci ha accompagnato in queste trasmissioni, lavora al Dicastero della Comunicazione e va in pensione. Oggi è l'ultima volta che lavora. Il Signore lo benedica e lo accompagni nella nuova tappa della vita" ha detto.