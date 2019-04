Gli auguri di Mattarella ​Papa: al via la messa di Pasqua, in Vaticano alte misure sicurezza

Condividi

ha fatto il suo ingresso sul sagrato della Basilica di San Pietro per presiedere la messa solenne della festa di Pasqua.La piazza è decorata da 55mila fiori e piante, trasformata per l'occasione in un grande giardino fiorito. Venticinquemila tulipani bianchi, rossi, gialli e arancioni, 7 mila narcisi gialli e bianchi, 6 mila giacinti, oltre tremila rose.Alla celebrazione, che inizia con il rito del 'Resurrexit', prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle feste pasquali.Lunghe le file agli accessi fin da questa mattina presto.L'ingresso alla piazza è preceduto dagli stretti controlli degli uomini della sicurezza, come sempre accade per le grandi celebrazioni in Vaticano.In un messaggio di auguri per la Pasqua a Papa Francesco, il Presidente della Repubblica, Sergio, ha sottolineato che la sua "ferma difesa della dignità della persona e il costante richiamo alla necessità di lavorare insieme, al di là delle differenze di credo religioso o di opinione politica" è "per tutti un incoraggiamento ad adoperarsi quotidianamente e a tutti i livelli per la pace, la giustizia e la cura del creato", ha sottolineato il Capo dello Stato.