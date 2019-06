"Il Mar Mediterraneo è meticciato" Papa: "Musulmani siano partner di pace contro gruppi fanatici" "Gli studenti di teologia dovrebbero essere educati al dialogo con l'Ebraismo e con l'Islam per comprendere le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose - prosegue il Pontefice - e contribuire così più efficacemente all'edificazione di una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica"

"Il Mediterraneo è da sempre luogo di transiti, di scambi, e talvolta anche di conflitti, ne conosciamo tanti. Questo luogo oggi ci pone una serie di questioni, spesso drammatiche". Queste le prime parole pronunciate da papa Francesco chiudendo il convegno 'La teologia dopo Veritas Gaudium nel contesto del Mediterraneo' ospitato nella sezione San Luigi della facoltà teologica dell'Italia meridionale a Napoli. E poi spiega: il Mediterraneo "è il mare del meticciato, se non capiamo il meticciato non capiremo ilMediterraneo, un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani ma culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione".Le "questioni" a cui si riferisce il pontefice "si possono tradurre - dice - in alcune domande che ci siamo posti nell'incontro interreligioso di Abu Dhabi: come custodirci a vicenda nell'unica famiglia umana? Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? Come far prevalere nelle nostre comunità l'accoglienza dell'altro e di chi è diverso da noi perché appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla nostra? Come le religioni possono essere vie di fratellanza anziché muri di separazione? Queste e altre questioni chiedono di essere interpretate a più livelli, e domandano un impegno generoso di ascolto, di studio e di confronto per promuovere processi di liberazione, di pace, di fratellanza e di giustizia".La teologia "è chiamata a essere una teologia dell'accoglienza e a sviluppare un dialogo sincero con le istituzioni sociali e civili, con i centri universitari e di ricerca, con i leader religiosi e con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per la costruzione nella pace di una società inclusiva e fraterna e per la custodia del creato" dice ancora il Pontefice."Con i musulmani siamo chiamati a dialogare per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città; siamo chiamati a considerarli partner per costruire una convivenza pacifica, anche quando si verificano episodi sconvolgenti ad opera di gruppi fanatici nemici del dialogo, come la tragedia della scorsa Pasqua nello Sri Lanka" ha sottolineato il Santo Padre.Il Papa poi aggiunge: "gli studenti di teologia dovrebbero essere educati al dialogo con l'Ebraismo e con l'Islam per comprendere le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose, e contribuire così più efficacemente all'edificazione di una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica"."Penso alla nonviolenza come orizzonte e sapere sul mondo, alla quale la teologia deve guardare come proprio elemento costitutivo - sottolinea in un passaggio il Papa - Ci aiutano qui gli scritti e le prassi di Martin Luther King e Lanza del Vasto e di altri 'artigiani' di pace. Ci aiuta e incoraggia la memoria del Beato Giustino Russolillo, che fu studente di questa Facoltà, e di Don Peppino Diana, il giovane parroco ucciso dalla camorra, che pure studio' qui"."Il messaggio è sicuramente forte e questa città è in linea con le parole del Papa. Siamo nel cuore del Mediterraneo e il nostro obiettivo è costruire ponti affinché i popoli si possano incontrare, e non consentire che prevalga invece la comunità del rancore che vuole mettere gli uni contro gli altri".