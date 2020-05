Emergenza coronavirus Papa: "Oggi che piazza San Pietro è aperta è un piacere. Non manchi a nessuno assistenza sanitaria" Dopo tre mesi i fedeli si sono radunati - rispettando le misure di sicurezza - sotto lo studio Pontefice per il Regina Coeli. Il Santo Padre ricorda che "sette mesi fa si concludeva il Sinodo Amazzonico; oggi, festa di Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo perché dia luce e forza alla Chiesa e alla società in Amazzonia, duramente provata dalla pandemia"

#31maggio Messa di #Pentecoste in San Pietro, il #Papa ricorda che lo Spirito Santo ha spinto la Chiesa "oltre i recinti di una fede timida e guardinga.. Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi in noi il desiderio di servire, di fare del bene" https://t.co/JCYFqXfIij pic.twitter.com/iNdrdquGcy — Vatican News (@vaticannews_it) May 31, 2020

"Oggi che Piazza San Pietro è aperta è un piacere, possiamo tornare". Così il Papa rivolto ai fedeli presenti in Piazza per il Regina Coeli, il primo con il Santo Padre alla finestra dopo quasi tre mesi. Tutti indossano la mascherina e rispettano il distanziamento di un metro l'uno dall'altro. Come disposto dalle misure anti-covid - prima di fare ingresso sotto lo studio del Pontefice - sono stati sottoposti al controllo della temperatura.Nuovo appello del Papa perché tutti abbiano accesso alle cure anche nell'emergenza coronavirus. Il Pontefice, al Regina Coeli, ricorda che "sette mesi fa si concludeva il Sinodo Amazzonico; oggi, festa di Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo perché dia luce e forza alla Chiesa e alla società in Amazzonia, duramente provata dalla pandemia"."Tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni, - ricorda Francesco- particolarmente vulnerabili. Per intercessione di Maria, Madre dell'Amazzonia, prego per i più poveri e indifesi di quella cara Regione, ma anche per quelli di tutto il mondo, e faccio appello affinché non manchi a nessuno l'assistenza sanitaria". "Curare le persone non risparmiare per l'economia - ammonisce - Curare le persone che sono più importanti dell'economia, noi persone siamo Tempio dello Spirto Santo, l'economia no""Oggi in Italia si celebra la Giornata nazionale del sollievo per promuovere la solidarietà nei confronti dei malati. Rinnovo il mio apprezzamento a quanti specialmente in questo periodo hanno offerto e offrono la loro testimonianza di cura per il prossimo. Ricordo con gratitudine e ammirazione tutti coloro che sostenendo i malati in questa pandemia hanno dato la loro vita. Preghiamo in silenzio per i medici, i volontari, gli infermieri, tutti gli operatori della sanità e tanti che hanno donato la loro vita in questo periodo" ha detto il Santo Padre al termine del Regina Coeli.Non esiste una Chiesa di destra o sinistra, di progressisti o di conservatori. Occorre "guardare la Chiesa come fa lo Spirito, non come fa il mondo". Così Papa Francesco nell'omelia della Messa di Pentecoste all'Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro."Il mondo ci vede di destra e di sinistra, di questa o quella ideologia; lo Spirito ci vede del Padre e di Gesù. II mondo - ha sottolineato il Pontefice - vede conservatori e progressisti; lo Spirito vede figli di Dio. Lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti; lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto: per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibili del suo mosaico"."Peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi", prosegue il Pontefice. "Perciò abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dono di Dio che ci guarisce dal narcisismo, dal vittimismo e dal pessimismo". Che "ci liberi dallo specchio, dalle lamentele e dal buio", ha aggiunto a braccio. Preghiamo lo Spirito Santo, ha continuato, perché "ravviva in noi il ricordo del dono ricevuto. Liberaci dalle paralisi dell'egoismo e accendi in noi il desiderio di servire, di fare del bene". "Vieni, Spirito Santo: Tu che sei armonia, rendici costruttori di unità; Tu che sempre ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi stessi, di amarci e aiutarci, per diventare un'unica famiglia"."Lo Spirito non vuole che il ricordo del Maestro sia coltivato in gruppi chiusi, in cenacoli dove si prende gusto a 'fare il nido'". Il "segreto dell'unita'" è il dono ha detto il Papa. E fare il nido, ha sottolineato a braccio, "è una brutta malattia della Chiesa, la Chiesa non comunità, non famiglia, non Madre ma 'nido'".Lo Spirito, ha aggiunto il Pontefice "apre, rilancia, spinge al di là del già detto e del già fatto, oltre i recinti di una fede timida e guardinga. Nel mondo, senza un assetto compatto e una strategia calcolata si va a rotoli. Nella Chiesa, invece, lo Spirito garantisce l'unità a chi annuncia. E gli Apostoli vanno: impreparati, si mettono in gioco, escono. Un solo desiderio li anima: donare quello che hanno ricevuto"."Anche tra noi ci sono diversità, ad esempio di opinioni, di scelte, di sensibilità. La tentazione è sempre quella di difendere a spada tratta le proprie idee, credendole buone per tutti, e andando d'accordo solo con chi la pensa come noi. Questa è una brutta tentazione che divide"."Lo Spirito Santo dona sapienza e consiglio. In questi giorni invochiamolo su quanti sono tenuti a prendere decisioni delicate e urgenti, perché proteggano la vita umana e la dignità del lavoro. Su questo si investa: sulla salute, sul lavoro, sull’eliminazione delle disuguaglianze e delle povertà. Mai come ora ci serve uno sguardo ricco di umanità: non si può riprendere da capo a inseguire i propri successi senza preoccuparsi di chi è rimasto indietro". Così Papa Francesco nel video trasmesso come parte del servizio liturgico di Pentecoste dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ai partecipanti all’evento del Movimento di preghiera globale 'Thy Kingdom Come', in occasione della solennità della Pentecoste.