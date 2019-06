Oggi la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma Papa: "No ai cristiani da copertina, Gesù cerca testimoni" "Quando ci riteniamo migliori degli altri è l'inizio della fine. Il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi sa di essere bisognoso". Così Papa Francesco nell'omelia per la celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo

"Gesù cerca testimoni, che ogni giorno gli dicono: 'Signore, tu sei la mia vita'. No ai cristiani da copertina o di statistiche". E' l'ammonimento del Papa nel corso della celebrazione nella Basilica vaticana in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. "Davanti a questi testimoni - ha osservato Bergoglio - chiediamoci: 'Io rinnovo ogni giorno l'incontro con Gesù?'. Magari siamo dei curiosi di Gesù, ci interessiamo di cose di Chiesa o di notizie religiose. Apriamo siti e giornali e parliamo di cose sacre. Ma così si resta al che cosa dice la gente, ai sondaggi, al passato. A Gesù interessa poco. Egli non vuole reporter dello spirito, tanto meno cristiani da copertina o di statistiche".Francesco nell'omelia ha ricordato: "Incontrato Gesù, sperimentato il suo perdono, gli Apostoli hanno testimoniato una vita nuova: non si sono più risparmiati, hanno donato se stessi. Non si sono accontentati di mezze misure, ma hanno assunto l'unica misura possibile per chi segue Gesù: quella di un amore senza misura. Si sono 'versati in offerta'". Da qui il monito del Papa: "Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono di mezze misure, che lasciano raffreddare l'amore. Ritroviamo nel rapporto quotidiano con Gesù e nella forza del suo perdono le nostre radici. Gesù, come a Pietro, chiede anche a te: 'Chi sono io per te?'; 'mi ami tu?'. Lasciamo che queste parole ci entrino dentro e accendano il desiderio di non accontentarci del minimo, ma di puntare al massimo, per essere anche noi testimoni viventi di Gesù".I patroni di Roma, Pietro e Paolo, non erano due "testimoni integerrimi, dalla fedina pulita, dalla vita immacolata" ma il punto di partenza non è "l'essere degni" ma avere la consapevolezza di "essere bisognosi". Il Papa, celebrando nella Basilica Vaticana la messa in occasione della solennità dei patroni di Roma, invita a seguire l' esempio di Pietro e Paolo: "Gli Apostoli stanno davanti a noi come testimoni. Non si sono mai stancati di annunciare, di vivere in missione, in cammino, dalla terra di Gesù fino a Roma. Qui lo hanno testimoniato sino alla fine, dando la vita come martiri. Se andiamo alle radici della loro testimonianza, li scopriamo testimoni di vita, testimoni di perdono e testimoni di Gesù"."Sono testimoni di vita - osserva Francesco - Eppure le loro vite non sono state pulite e lineari. Entrambi erano di indole molto religiosa: Pietro discepolo della prima ora, Paolo persino 'accanito nel sostenere le tradizioni dei padri'. Ma fecero sbagli enormi: Pietro arrivò a rinnegare il Signore, Paolo a perseguitare la Chiesa di Dio. Tutti e due furono messi a nudo dalle domande di Gesù" che "li chiamò per nome e cambiò la loro vita. E dopo tutte queste avventure si fidò di loro, di due peccatori pentiti. Potremmo chiederci: perché il Signore non ci ha dato due testimoni integerrimi, dalla fedina pulita, dalla vita immacolata? Perché Pietro, quando c'era Giovanni? Perché Paolo e non Barnaba?"."C'è un grande insegnamento in questo: il punto di partenza della vita cristiana - avverte Francesco - non è l'essere degni; con quelli che si credevano bravi il Signore ha potuto fare ben poco. Quando ci riteniamo migliori degli altri è l'inizio della fine. Il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi sa di essere bisognoso. Non è attratto dalla nostra bravura, non è per questo che ci ama. Egli ci ama così come siamo e cerca gente che non basta a sé stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Pietro e Paolo sono stati così, trasparenti davanti a Dio. Hanno compreso che la santità non sta nell'innalzarsi, ma nell'abbassarsi: non è una scalata in classifica, ma l'affidare ogni giorno la propria povertà al Signore, che compie grandi cose con gli umili. Qual è stato il segreto che li ha fatti andare avanti nelle debolezze? Il perdono del Signore".