Città del Vaticano Il Papa in piazza San Pietro per l'udienza, 5 bimbi sulla 'papamobile'

Papa Francesco, a bordo della 'papamobile' scoperta, è entrato in Piazza San Pietro, dove stamane tiene l'udienza generale. Sono circa 15.000, secondo i dati della Prefettura della Casa Pontificia, i pellegrini presenti in piazza, provenienti come sempre da tutto il mondo. Tra i gruppi più numerosi, quelli del Gruppo Scout di Pontinia (400 persone), della parrocchia San Carlo da Sezze di Acilia-Roma (200), dell'Unità pastorale Santa Maria Assunta, San Lorenzo, San Rufo di Caserta (200), dell'Organizzazione cristiano-sociale Ticinese, dalla Svizzera (200).Il Papa fa il giro tra i vari settori della piazza per salutare e benedire i fedeli, fermandosi di tanto in tanto per accarezzare e baciare i bambini che gli vengono avvicinati. Appena entrato in piazza, Francesco ha fatto fermare la 'jeep' e ha fatto salire a bordo cinque piccoli scout - tre bambine e due bambini, con berretti rossi e verdi - che poi ha portato con sé per tutto il suo itinerario tra la folla dei pellegrini.