Indonesia, il Papa invia 100mila dollari alle popolazioni colpite dal terremoto

Condividi

Papa Francesco, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato, "in questa prima fase di emergenza", un contributo di 100.000 dollari per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto e dallo tsunami che hanno devastato l'isola di Sulawesi, in Indonesia. "Tale somma - si legge in una nota del Dicastero - vuol essere un'immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre nei confronti delle persone e dei territori colpiti e verr ripartita, in collaborazione con la Nunziatura Apostolica, tra le zone maggiormente toccate dalla catastrofe".