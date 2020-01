Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede Il Papa: "Costruire la pace. I mezzi di distruzione di massa non rendono il mondo più sicuro"

Il Papa, nel lungo e articolato discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha affrontato, fra gli altri temi, anche la questione delle armi nucleari."Un mondo 'senza armi nucleari è possibile e necessario', ed è tempo che quanti hanno responsabilità politiche ne divengano pienamente consapevoli, poiché non è il possesso deterrente di potenti mezzi di distruzione di massa a rendere il mondo più sicuro, bensì il paziente lavoro di tutte le persone di buona volontà che si dedicano concretamente, ciascuno nel proprio ambito, a edificare un mondo di pace, solidarietà e rispetto reciproco".A questo proposito Bergoglio ricorda che il 2020 "offre un'opportunità importante in questa direzione, poiché dal 27 aprile al 22 maggio si svolgerà a New York la X Conferenza d'Esame del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Auspico vivamente che in quella occasione la Comunità internazionale riesca a trovare un consenso finale e proattivo sulle modalità di attuazione di questo strumento giuridico internazionale, che si rileva essere ancora più importante in un momento come quello attuale".Sono 183 gli Stati che attualmente intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede, oltre all'Unione Europea e al Sovrano Militare Ordine di Malta. Le Cancellerie di Ambasciata con sede a Roma sono 89. Hanno sede a Roma anche gli Uffici della Lega degli Stati Arabi, della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.Papa Francesco ha parlato inoltre di violenza sulle donne. "Per la Chiesa Cattolica, quest'anno ricorre il settantesimo anniversario della proclamazione dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo. Con lo sguardo a Maria - ha detto il Papa - desidero rivolgere un pensiero particolare a tutte le donne, 25 anni dopo la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna, svoltasi a Pechino nel 1995, auspicando che in tutto il mondo sia sempre più riconosciuto il ruolo prezioso delle donne nella società e cessi ogni forma di ingiustizia, disuguaglianza e violenza nei loro confronti. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio", ha sottolineato il Pontefice, "esercitare violenza contro una donna o sfruttarla non è un semplice reato, è un crimine che distrugge l'armonia, la poesia e la bellezza che Dio ha voluto dare al mondo".