Romania Il Papa visita la cattedrale di Iasi, in piazza 100mila fedeli

Papa Francesco è arrivato nella Cattedrale Santa Maria Vergine Regina di Iasi, il più importante centro politico, economico e culturale della provincia della Moldavia, nonché una delle città più antiche della Romania.Sono oltre 1.000 i chilometri che il Pontefice ha percorso nella giornata di oggi (compreso il ritorno a Bucarest), per mezzo di auto, aerei ed elicotteri. Dopo una visita privata in Cattedrale, Francesco ha attraversato la navata centrale salutando i presenti, tra cui molti disabili e famiglie. Si è soffermato più volte con i fedeli e i pellegrini, benedicendoli. "Vorrei dare a tutti voi la benedizione con la mia gratitudine di essere qui", ha detto ringraziando i presenti e per quanti portano avanti "la malattia offrendola al Signore".Poi ha invitato tutti a pregare insieme la Madonna, recitando l'Ave Maria e ha concluso, dopo la benedizione: "Per favore, pregate per me. Non dimenticatevi". Quindi il giro con la 'papamobile' fino nel piazzale antistante il Palazzo della Cultura di Iasi per l'incontro mariano con i giovani e le famiglie.Secondo gli organizzatori della Chiesa locale sono presenti nell'area intorno alla Cattedrale di Iasi circa 100 mila fedeli. Grande l'accoglienza al passaggio del Papa.Prima di salire sulla 'papamobile' Francesco ha benedetto in silenzio una statua di marmo del Redentore e una pietra che segnala il Cammino di Santiagio di Compostela in Romania. Sul piazzale, il Papa è stato accolto da quattro bambini in abiti tradizionali che gli hanno donato un omaggio floreale. Accompagnato dai bambini, Francesco è salito sul palco verso l'icona della Vergine di Cacica."Lo Spirito Santo ci convoca tutti e ci aiuta a scoprire la bellezza di stare insieme, di poterci incontrare per camminare insieme. Ognuno con la propria lingua e tradizione, ma felice di incontrarsi tra fratelli". Cosi' Papa Francesco nell'incontro mariano con i giovani e le famiglie a Iasi. Dopo aver ascoltato la testimonianza di una famiglia arrivata a Iasi da varie parti del mondo, insieme a 11 figli, di cui 4 hanno scelto la via della consacrazione (due sacerdoti e due suore), il Pontefice si è detto "lieto" di sapere che in questa piazza "si trova il volto della famiglia di Dio che abbraccia bambini, giovani, coniugi, consacrati, anziani rumeni di diverse regioni e tradizioni, come pure della Moldavia, e anche quelli che sono venuti dall'altra sponda del fiume Prut, i fedeli di lingua csango, polacca e russa".Lo Spirito "abbraccia le nostre differenze - ha continuato - e ci dona la forza per aprire percorsi di speranza tirando fuori il meglio da ciascuno; lo stesso cammino che iniziarono gli Apostoli duemila anni fa e in cui oggi tocca a noi prendere il testimone e deciderci a seminare. Non possiamo aspettare che siano altri a farlo, tocca a noi". Anche se e' difficile camminare insieme, per il Papa questo "e' un dono che dobbiamo chiedere, un'opera artigianale che siamo chiamati a costruire e un bel dono da trasmettere"."La fede non è quotata in Borsa, non si vende e può sembrare che 'non serva a niente'. Ma la fede è un dono che mantiene viva una certezza profonda e bella: la nostra appartenenza di figli, e figli amati da Dio. Dio ama con amore di Padre: ogni vita, ognuno di noi gli appartiene. È un'appartenenza di figli, ma anche di nipoti, sposi, nonni, amici, vicini; un'appartenenza di fratelli". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso a Iasi, in Romania, davanti a migliaia di fedeli, anche ortodossi."Il maligno - ha aggiunto - divide, disperde, separa e crea discordia, semina diffidenza. Vuole che viviamo distaccati dagli altri e da noi stessi. Lo Spirito, al contrario, ci ricorda che non siamo esseri anonimi, astratti, esseri senza volto, senza storia, senza identità. Non siamo esseri vuoti né superficiali. Esiste una rete spirituale molto forte che ci unisce, ci 'connette' e ci sostiene e che è più forte di ogni altro tipo di connessione. Questa rete sono le radici: sapere che apparteniamo gli uni agli altri, che la vita di ciascuno è ancorata alla vita degli altri"."Oggi è il giorno del bambino in queste terre. Li salutiamo con un forte applauso!". Così Papa Francesco nell'incontro mariano con i giovani e le famiglie a Iasi, nel giorno in cui si festeggia il Global Parents Day. "Vorrei che la prima cosa che facciamo sia pregare per loro: chiediamo alla Vergine che li protegga con il suo manto. Gesù li ha posti in mezzo ai suoi apostoli; anche noi vogliamo metterli in mezzo e riaffermare il nostro impegno di volerli amare con lo stesso amore con cui il Signore li ama, impegnandoci a donare loro il diritto al futuro", ha continuato il Pontefice.