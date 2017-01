Mosca, parcheggio di un’ora costa 40 mila euro calcolati per 17 anni

Il moscovita Andrey Villevaldt si considera un “prigioniero del tempo”: avendo parcheggiato la sua auto nell’aeroporto internazionale Sheremetyevo nella capitale russa, anziché pagare 3 euro si è visto emettere lo scontrino per una cifra stratosferica di 3,4 milioni di rubli, ossia più di 40 mila euro, per un parcheggio durato ben 17 anni, dal 2000 al 2017.Non è chiaro in che modo il “viaggiatore nel tempo” sia riuscito a liberarsi dal parcheggio. Ha pubblicato lo screenshot del parcometro nel suo account nel social network russo VK.L’uffico-stampa aeroportuale si è poi scusato, incolpando le basse temperature, l'eccessiva umidità dovuta alle precipitazioni atmosferiche e il maltempo.