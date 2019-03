Parigi All'Eliseo vertice Macron-Merkel-Juncker-Xi Jinping Incontro inedito voluto dalla Francia su sfide multilateralismo

Vertice a Eliseo Juncker-Xi Jinping-Macron-Merkel (Ansa/Epa/Yoan Valat)

All'Eliseo l'inedito vertice a 4 tra Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il presidente cinese Xi Jinping, sulle sfide del multilateralismo."Ci sono elementi che hanno eroso collaborazione e fiducia internazionali, quindi la priorità va data al rispetto e alla fiducia reciproci", "per usare al meglio il dialogo e trovare terreni comuni mettendo da parte le divergenze e portare avanti una comunicazione sincera". "Dobbiamo dare la proprità al bene comune costruendo una partnership globale". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, in conferenza stampa a Parigi a fianco dell'omologo francese, Emmanuel Macron. "Dobbiamo promuovere l'intensificazione del dialogo reciproco per aumentare la comprensione", ha proseguito Xi."Costruire un multilateralismo forte" su temi come la pace, la sicurezza, il commercio e il clima, rafforzare un "partenariato basato sulla fiducia strategica" tra Ue e Cina e rispettare l'unità dell'Unione europea. Lo dice il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine dei colloqui all'Eliseo con il presidente cinese Xi Jinping, la cancelliera tedesca, Angela Merkel e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Macron ha ribadito che tra Unione europea e Cina "esiste una rivalita'", ma "è necessario costruire un'agenda di fiducia strategica" e una nuova forma di concorrenza leale". "Ci aspettiamo dal notro grande partner che rispetti l'unità della Ue", ha aggiunto.