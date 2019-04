Francia In fiamme cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Crollato il tetto, collassato nel rogo L'incendio scoppiato nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi è "potenzialmente legato" ai lavori di ristrutturazione dell'edificio. Attorno a quello che è uno dei monumenti più visitati d'Europa, è stato delimitato un ampio perimetro di sicurezza. I pompieri sono intervenuti in forze

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 aprile 2019

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 aprile 2019

Un incendio è in corso nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Un denso fumo nero si sta alzando dal centro di Parigi ed è visibile in gran parte della città. Secondo le prime indicazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato da un'impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro.L'emittente Bfmtv riporta che la chiesa è stata evacuata e intorno i pompieri hanno istituito un ampio perimetro di sicurezza. Secondo la stessa emittente sono state dispiegate quattro scale molto alte e due elevatori a braccio. La polizia ha deviato il traffico nella zona per facilitare il compito dei vigili del fuoco.Un incendio che aumenta di intensità con il passare dei minuti. I parigini si uniscono ai turisti sul lungosenna da cui si può vedere l'incendio in corso e seguono con il fiato sospeso la vicenda. La guglia della chiesa, simbolo della città, è stata divorata dalle fiamme al suo interno, e poi è crollata; gran parte del tetto è andata distrutta. I pompieri sono sulle scale e tentano di intervenire dall'alto per domare le fiamme.Testimoni riferiscono il crollo dell'intero tetto, collassato sotto la furia delle fiamme.Il presidente francese Emmanuel Macron, a causa del "terribile incendio che sta colpendo Notre-Dame a Parigi", rinvia il discorso che avrebbe dovuto tenere alle 20 per annunciare le misure a seguito della contestazione dei gilet gialli e del Grande dibattito nazionale. Lo annuncia l'Eliseo, senza precisare a quando viene rinviato l'intervento.Con Notre-Dame "brucia una parte di noi", scrive su Twitter il presidente franceseUn giornalista Le Figaro Wladimir Garcin, riferisce nella diretta sul sito del giornale parigino che un comandante della polizia gli ha detto che l'incendio dovrebbe durare: "Brucerà a lungo"."Un terribile incendio è in corso nella Cattedrale di Notre-Dame di Parigi". Lo scrive su Twitter il sindaco della capitale francese, Anne Hidalgo. I vigili del fuoco, aggiunge, "stanno cercando di controllare le fiamme. Si lavora in stretta collaborazione" con la Diocesi di Parigi. "Invito tutti - conclude - a rispettare il perimetro della sicurezza!"."È così orribile vedere l'enorme incendio della Cattedrale di Notre Dame a Parigi", scrive costernato su Twitter il presidente americano Donald Trump. "Forse gli aerei cisterna antincendio potrebbero essere utilizzati per spegnerla. Deve agire velocemente!"Sui social media, diversi utenti stanno postando i video e le foto di questo fatto devastante.