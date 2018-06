Lo riferisce la prefettura delle forze dell'ordine Parigi, ​uomo armato prende tre persone in ostaggio L'individuo sostiene di avere una bomba e una pistola: si fa scudo di due persone, c'è anche una donna incinta

Un uomo armato ha preso in ostaggio alcune persone a Parigi, dove è in corso un intervento delle forze dell'ordine. Lo riferisce la prefettura della polizia.L'uomo sostiene di avere una bomba e una pistola e ha preso in ostaggio tre persone nel X arrondissement, a Rues des Petites Ecuries. L'uomo ha chiesto di poter parlare con l'ambasciata iraniana. Tra i due ostaggi una donna incinta. Teatro del sequestro gli uffici di una società informatica.L'uomo è asserragliato in un ufficio pubblicitario dell'agenzia pubblicitaria Mixicom, al 46 di Rue des Petites-Écuries. Vuole entrare in contatto con l'ambasciata iraniana a Parigi perché tramite i diplomatici vuole consegnare un testo al governo francese. Secondo Le Parisien, uno degli ostaggi versa in gravi condizioni, colpito all'occhio da una chiave inglese. Intanto, dall'interno dell'ufficio, una donna vestita di rosso ha cercato di comunicare con l'esterno con un foglio scritto appoggiato al vetro ma illeggibile a causa della distanza.Il quartiere è stato isolato e la circolazione bloccata. Sul posto è intervenuta la Brigata d'intervento rapido. Secondo il quotidiano, l'uomo sostienedi avere un complice armato nel cortile, ma di questo non c'è ancora una conferma ufficiale. Secondo le prime valutazioni sembrerebbe più il gesto di un folle che un fatto di terrorismo.