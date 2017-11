SPETTACOLO

2017/11/15 13:17

Lo scandalo ​Molestie, parla la moglie di Brizzi: "Girano voci e per me sono tali" Claudia Zanella in un’intervista a Oggi afferma "mia priorità ora è mia madre"

Brizzi 'sparisce' dal suo film. Miss Italia: ha sporcato miei sogni. Moccia: provini non a casa

Brizzi 'sparisce' dal suo film. Miss Italia: ha sporcato miei sogni. Moccia: provini non a casa Molestie, 10 attrici fanno il nome di Fausto Brizzi. Lui ribadisce: "Mai rapporti non consenzienti"

Molestie, 10 attrici fanno il nome di Fausto Brizzi. Lui ribadisce: "Mai rapporti non consenzienti" Sospetti di molestie, Fausto Brizzi: mai avuti rapporti non consenzienti Condividi "Girano molte voci e tali sono per me. Mia madre non sta bene e questa è la mia priorità ora". Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi, il regista accusato da dieci ragazze di presunti abusi sessuali, risponde con poche, laconiche, parole a un commento sulla bufera che travolge il marito.



Il settimanale 'Oggi', in edicola da domani, racconta tutti i retroscena dello scandalo che ha colpito il regista di 'Notte prima degli esami' e 'Maschi contro femmine'. "Il regista aveva deciso di uscire allo scoperto con un comunicato del suo legale solo dopo che Oggi aveva rivelato la crisi tra lui e Claudia Zanella", ricorda il settimanale nell'anticipazione. "Girano molte voci e tali sono per me. Mia madre non sta bene e questa è la mia priorità ora". Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi, il regista accusato da dieci ragazze di presunti abusi sessuali, risponde con poche, laconiche, parole a un commento sulla bufera che travolge il marito.Il settimanale 'Oggi', in edicola da domani, racconta tutti i retroscena dello scandalo che ha colpito il regista di 'Notte prima degli esami' e 'Maschi contro femmine'. "Il regista aveva deciso di uscire allo scoperto con un comunicato del suo legale solo dopo che Oggi aveva rivelato la crisi tra lui e Claudia Zanella", ricorda il settimanale nell'anticipazione.

Condividi