Fondi anche per Austria e Romania Parlamento Europeo stanzia 277 milioni di euro per ricostruite zone alluvionate Italia Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni del Belpaese sono state interessate da forti piogge, venti, inondazioni e frane, con diversi morti e danni materiali. I finanziamenti sono stati varati con 645 voti a favore, 18 contrari e 30 astenuti

Condividi

Il Parlamento europeo ha approvato uno stanziamento di oltre 293 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà Ue, in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Italia, Austria e Romania. La maggior parte dello stanziamento, 277 milioni, andrà proprio all'Italia e i fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione nelle regioni colpite. Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane sono state interessate da forti piogge, venti, inondazioni e frane, con diversi morti e danni materiali.I danni provocati dal maltempo sono stati gravi interruzioni delle reti stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e del gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo. I finanziamenti sono stati varati con 645 voti a favore, 18 contrari e 30 astenuti. I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono così ripartiti: 277,2 milioni di euro per l'Italia, 8,1 milioni di euro per l'Austria e 8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania.