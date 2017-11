Le violenze si sarebbero consumate in canonica Parroco molesta 12enne, mamma vittima indagata per favoreggiamento Dalla Curia, le accuse nei confronti del sacerdote vengono bollate come diffamanti e ingiustificate. La giovane - su disposizione del Tribunale dei minorenni - è stata trasferita presso una struttura protetta

Si allarga l’inchiesta sulle presunte molestie in canonica di un parroco su una giovane di 12 anni residente in un comune alle porte di Lecce. Nel fascicolo d’indagine compare un secondo nome: è quello della madre della ragazzina. È accusata di favoreggiamento personale. Secondo le indagini, la donna sapeva ma ha sempre taciuto.Le violenze - dalle indiscrezioni emerse fino a questo momentio - sarebbero state ripetute e si sarebbero consumate in parrocchia. Si parla di molestie, palpeggiamenti e rapporti sessuali completi. Tutti da accertare e da verificare. Dalla Curia, le accuse nei confronti del sacerdote vengono bollate come diffamanti e ingiustificate. Il prete - indagato - continua comunque a prestare regolarmente servizio. Nei suoi confronti non sono stati disposti provvedimenti in attesa di conoscere gli esiti dell’indagine. Gli accertamenti proseguono. E la posizione del sacerdote potrebbe alleggerirsi. Di recente, infatti, la ragazzina è stata sottoposta a una visita medica e non sarebbero emersi segni riconducibili a lesioni da violenza.Gli inquirenti stanno cercando di capire anche se il sacerdote abbia consumato rapporti sessuali con altre giovani vittime che, in casi simili, molto spesso preferiscono rimanere in silenzio o denunciare gli abusi solo a distanza di anni per paura o per vergogna. La minore - su disposizione della Procura - si trova ora presso una struttura protetta.