La Borsa recupera, lo spread si riduce Parte il Governo Conte, giuramento al Quirinale, Salvini e Di Maio vicepremier Nuovo esecutivo M5s-Lega, seguirà il passaggio di consegne con Gentiloni

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella

Giuseppe Conte è il nuovo presidente del Consiglio dei ministri italiano. Dopo il suo giuramento al Colle, nel corso della cerimonia, tutti i 18 ministri si sono presentati davanti al Capo dello Stato per pronunciare la formula di rito ("Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione") al termine della quale il governo è entrato nella pienezza dei suoi poteri.



Gli arrivi dei ministri al Quirinale

Giuseppe Conte, arrivato per ultimo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono al Quirinale, insieme ai ministri della Lega del M5s e ai tecnici, 18 in tutto, per la firma e il giuramento nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Molti ministri si sono recati al Colle circa mezz'ora prima dell'inizio della cerimonia. I primi a giungere al Quirinale sono stati i nuovi ministri dell'Economia Giovanni Tria e per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Poi Salvini, Di Maio e gli altri.



Di Maio: reddito di cittadinanza e via la Fornero

"È ora di far ripartire il paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo". Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro in pectore del Lavoro e leader del M5s Luigi Di Maio, prima della cerimonia di insediamento. A conferma della consuetudine di Di Maio con i social network, durante la cerimonia il nuovo ministro ha twittato una foto che ritrae la squadra di governo al Quirinale.

"Siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene". Lo ha detto il neoministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi arrivando al Quirinale per il giuramento del governo Conte.Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i fautori dell'intesa che ha consentito la nascita dell'esecutivo M5s-Lega, saranno vicepremier. Paolo Savona - il nome che aveva fatto fallire il primo tentativo di Conte 4 giorni fa per l'opposizione di Mattarella alla sua designazione all'Economia - resta nel governo ma va alle Politiche europee. Oggi la situazione politica si specchia sui mercati: la Borsa italiana è in rialzo, mentre lo spread che nei giorni scorsi aveva superato quota 300, si riduce.Il governo M5s-Lega durerà cinque anni? "Non ho la palla di vetro". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto ai giornalisti lasciando Montecitorio dopo l'incontro stamane con Giuseppe Conte. Poco prima di entrare dal portone principale, Conte - arrivato in taxi - si è fermato alcuni minuti in piazza con dei manifestanti di un'azienda in crisi: "Di Maio è il nuovo ministro dello Sviluppo, abbiamo messo su una bella squadra, vi dovete fidare", ha spiegato il premier. I lavoratori gli hanno esposto il loro caso, spiegato che c'è un tavolo aperto al Mise e poi lo hanno sollecitato: "Presidente, lei ha detto che è avvocato di tutti gli italiani, noi ci crediamo, lei è un grande". Immediata la replica del premier: "Non sono un grande, lo devo dimostrare". Questa mattina, uscendo dalla sua abitazione, ai giornalisti che lo attendevano fuori ha confessato di "essere emozionato".Un governo snello, con 18 ministri, di cui 5 donne e un sottosegretario. L'esecutivo comprende 7 membri dei cinque stelle, 6 della Lega e 6 tecnici. È la squadra del professor Conte, che sarà affiancato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, entrambi vicepremer. Eccola.Presidente del Consiglio:; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio:(Lega) - Ministro dell'Economia:(tecnico) - Ministro degli Esteri:(tecnico) - Ministro degli Interni:il leader leghista(vicepremier) - mentre il leader del M5s, ricoprirà la carica di Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro (e vicepremier) - Ministro ai Rapporti con il Parlamento:(M5s) - Ministro degli Affari Europei:(tecnico) - Ministro della Difesa:(M5s) - Ministro della Giustizia:(M5s) - Ministro della Pubblica Amministrazione:(Lega) - Ministro della Salute:(M5s) - Ministro degli Affari Regionali:(Lega) - Ministro del Sud:(M5s)- Ministro dell'Ambiente:(tecnico)- Ministro ai Disabili e alla Famiglia:(Lega)- Ministro dell'Agricoltura e del Turismo:(Lega)- Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture:(M5s) - Ministro dell'Istruzione:(tecnico) - Ministro dei Beni Culturali:(tecnico)Sul blog del Movimento oltre ad evidenziare che "oggi è un giorno storico" perché "il MoVimento 5 Stelle sta per andare al governo del Paese" viene confermata la manifestazione di domani a Roma dei pentastellati indetta per protestare contro la bocciatura del governo che poi aveva portato alla nomina di Cottarelli. "Il 2 giugno ci vedremo tutti insieme, con Luigi Di Maio e tutti i nostri portavoce, in piazza della bocca della verità a Roma alle ore 19 per abbracciarci e caricarci delle energie che ci serviranno per cambiare finalmente l'Italia".