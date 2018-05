PayPal acquisisce svedese iZettle per 2,2 miliardi e prepara lo sbarco in America latina

PayPal cresce. Il colosso dei pagamenti ha raggiunto un accordo per acquistare la svedese iZettle per 2,2 miliardi di dollari. Si tratta - riportano i media americani - della maggiore acquisizione della sua storia, con la quale punta ad ampliare la sua presenza in Europa e America Latina e rafforzarsi nei confronti della rivale Square.Fondata nel 2010 per i pagamenti tramite dispositivi mobili, iZettle è poi cresciuta offrendo software e servizi per le piccole imprese. Square, la rivale di PayPal, deve il successo all'aver risposto alle richieste delle piccole imprese e alla loro voglia di condurre transazioni tramite dispositivi mobili. La cifra messa sul piatto da PayPal è il doppio di quella a cui iZettle puntava di raccogliere con lo sbarco in Borsa, atteso per la fine del mese.