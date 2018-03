Sinistra Dem riunita al Nazareno Pd. Cuperlo: temo governo M5S-Lega, ma no all'Aventino. Calenda: rimettersi in cammino con umiltà "Dopo la sconfitta elettorale per la ricostruzione del Pd si è "aperto uno spazio enorme", ma "a patto di non fare come il generale Cadorna - spiega - il voto mette tutti di fronte a una prova durissima e serve una identità, non possiamo reagire alla sconfitta con gli attrezzi che ci hanno condotto sin qui, non esistono più rendite". Il ministro della giustizia Orlando: non rifacciamo la 'ditta' perchè non ha funzionato

Condividi

"Non vedo le condizioni per un accordo con chi ha vinto", ma allo stesso tempo non si può tirarsi fuori totalmente nè tifare per l'avverarsi di un governo tra Di Maio e Salvini perchè "io lo temo un governo sovranista, io non vorrei consegnare l'Italia alla destra, quindi non farei il tifo per una soluzione dannosa e se dopo vari tentativi a vuoto" fosse rivolto "un appello a tutte le forze per un governo e per fare nuove regole diverse, anche sulla legge elettorale, io non sarei per l'Aventino". Così Gianni Cuperlo, parlando all'iniziativa promossa da Sinistradem, in corso al Nazareno, alla presenza del segretario reggente Maurizio Martina. Presenti anche il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il inistro della giustiza Andrea Orlando e il senatore Dem, Luigi Zanda.Cuperlo poi analizza il pessimo risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo: la sconfitta alle elezioni, "la più grave della breve storia del nostro partito", ha soprattutto due cause: aver voluto "rompere il nostro campo" e "il renzismo" che è stato rifiutato dagli elettori - spiega - Il ricambio di una linea e di una leadership sono la risposta che bisogna dare agli elettori. Il mio problema non è Matteo Renzi, a lui ho espresso solidarietà sul piano umano. Ma con la stessa chiarezza dico che bisogna superare il renzismo, quel metodo. Io per primo ho riconosciuto che il renzismo è stato un disegno politico, una strategia che puntava ad immaginare una fase nuova per lo sviluppo del paese ma il 4 marzo ha detto che quel disegno è stato sconfitto ed è qui il limite di fondo di alcune reazioni, nel rimuovere ancora di più la realtà per come si è manifestata. Quel disegno non ha convinto una parte larghissima degli elettori".Cuperlo prosegue: "Dopo la sconfitta elettorale per la ricostruzione del Pd si è "aperto uno spazio enorme", ma "a patto di non fare come il generale Cadorna. Il voto mette tutti di fronte a una prova durissima e serve una identità, non possiamo reagire alla sconfitta con gli attrezzi che ci hanno condotto sin qui, non esistono più rendite", ha aggiunto Cuperlo, che ha messo in guardia: "Banalizzando la portata dell'onda non ne usciremo. Denigrando chi ha penetrato quel muro di solitudine meglio di noi e scavando una trincea aspettando il fallimento di Di Maio e della destra noi non ne usciremo".Cuperlo infine avverte: "Non possiamo reagire alla sconfitta più grave della nostra storia con gli attrezzi che ci hanno condotto fino a qui. Se qualcuno pensa di rispondere montando gazebo o armando l'esercito delle primarie non ha capito, gazebo e nuovi messia non servono"."I leader della sinistra da decenni a questa parte ora lavorano tutti in una banca d'affari o in un fondo di investimento o per dei regimi non democratici. Il conflitto di interesse c'è nella classe dirigente della sinistra. Io non ho la vostra provenienza, io sono un liberale e posso dire che i conflitti di interesse ammazzano una società. Se quando le cose vanno male tu mi dici che sono inevitabili e poi quando smetti di fare politica vai a fare il 'pr' per i regimi non democratici, allora io mi sento preso in giro". Così il ministro Carlo Calenda, prendendo per la prima volta la parola in un'assemblea Pd, a Roma."Proteggere e investire le parole d'ordine che dobbiamo ritrovare, chiuderci nell'identitarismo e tornare a 35 anni fa e' sbagliato" - prosegue Calenda - Adesso però "non possiamo cominciare la giaculatoria per discutere di tutto lo scibile per i prossimi 5 anni. Diamoci un termine per discutere della sconfitta", conclude.Calenda prosegue: "Io sono una elite, vengo da una famiglia fortunata. Quando abbiamo detto in campagna elettorale che Di Maio era inadatto a fare il presidente del Consiglio perchè faceva lo steward al San Paolo io ho detto: 'vi siete completamente ammattiti' - spiega - La democrazia non è un colloquio di lavoro, ma rappresentanza. Se le classi dirigenti non si meritano la fiducia allora le persona votano sull'identità, dire quella cosa su Di Maio è contrario al principio della sinistra. Se "non lo capiamo- prosegue- ci confiniamo sempre di più ai Parioli come vorrebbe qualcuno che ci rimanessi io, che per inciso non ho mai vissuto ai Parioli".Andrea Orlando esclude categoricamente la possibilità di una alleanza politica per dar vita a un governo con M5S e Lega. Ma, scandisce intervenendo all'iniziativa di Sinistradem, "dobbiamo motivare i motivi del no". E questi motivi non risiedono nel fatto che "gli elettori ci hanno messo all'opposizione, ma perchè una alleanza politica è impossibile nei contenuti e non la dobbiamo fare nemmeno perchè ci hanno insultato, questo va bene all'asilo, anche perchè nel 2013 abbiamo fatto un'alleanza di governo con il centrodestra", ricorda il leader della sinistra dem. E prosegue: "Chiedo che la prossima assemblea apra una fase costituente del partito. E non passi l'idea che noi qui vogliamo rifare 'la ditta', perché anche la ditta non ha funzionato