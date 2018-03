Orlando: perso tutti, ma Renzi ha avuto un ruolo centrale Delrio: l'onere di governare a chi ha vinto. Noi a opposizione. Richieste Mattarella? Le valuteremo "Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili. Sono entrambi su posizioni molto radicali anche se i loro programmi sono molto diversi tra loro - spiega il ministro uscente delle infrastrutture e dei trasporti - Il populismo della Lega è un populismo cattivo che mette i poveri contro i poveri e farà del male al paese. Mentre il M5S ci accusa di essere una forza politica di sistema che non ha interesse nei cittadini"

"Il 4 marzo abbiamo perso tutti ma con responsabilità diverse, #Renzi ha avuto un ruolo centrale. Attorno a lui c'era un gruppo dirigente che o non lo ha contrastato o gli ha consigliato passi sbagliati". @AndreaOrlandosp ospite ora ad #agorarai pic.twitter.com/sLwsEw75I5 — Agorà (@agorarai) 13 marzo 2018

"Leggo le interpretazioni più varie di quanto ho detto questa mattina nell'intervista a Radio Anch'io, fino a travisare il senso delle mie parole. Il senso delle mie parole è uno solo ed è quello affermato ieri dalla Direzione nazionale nel documento condiviso, cioè che il Partito Democratico 'riconosce l'esito negativo del voto, garantisce il pieno rispetto delle scelte espresse dai cittadini e al Presidente della Repubblica il proprio apporto nell'interesse generale' e 'si impegnerà dall'opposizione, come forza di minoranza parlamentare, riconoscendo che ora spetta alle forze che hanno ricevuto maggior consenso l'onore e l'onere di governare il paese'". Lo scrive su facebook il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio.Se Mattarella ci chiedesse di fare il Governo? "Valuteremo. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell’ultima legislatura". Così Graziano Delrio (PD) poco fa ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio 1). "Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili. Sono entrambi su posizioni molto radicali anche se i loro programmi sono molto diversi tra loro - continua - Il populismo della Lega è un populismo cattivo che mette i poveri contro i poveri e farà del male al paese. Mentre il M5S ci accusa di essere una forza politica di sistema che non ha interesse nei cittadini".Dunque "possono provare, se riescono, a fare un governo, ma il Pd non fa politica per il potere ma per servire il Paese" - prosegue Delrio - Dunque, opposizione, sia pure "non Aventino", nei confronti di "due estremismi, dove il populismo cattivo della Lega mette i poveri contro i poveri e farà molto male al Paes, mentre quello M5s dice che siamo tutti uguali, tutte forze dello stesso sistema, un giudizio radicalmente sbagliato"."Il 4 marzo abbiamo perso tutti ma con responsabilità diverse, Renzi ha avuto un ruolo centrale". Così Andrea Orlando ai microfoni di Agorà, Rai Tre. "Il risultato del referendum è stato un campanello d'allarme enorme che dovevamo in qualche modo indagare - ha aggiunto Orlando.Il ministro poi parla del futuro esecutivo: "Non ci sono le condizioni per un appoggio del Pd a un governo M5S. "Bisogna parlare con tutti - ha aggiunto - ma si deve prendere atto che non c'è la percorribilità di un governo politico con il M5s". E un sostegno esterno? "Oggi tocca al presidente della Repubblica leggere questo voto e dare delle indicazioni. Adesso definiamo gli assetti istituzionali, e dopo valutiamo le posizioni del presidente della Repubblica"."Noi - ha spiegato - dobbiamo nettamente distinguere i nostri profili. Il M5S si è candidato con un programma incompatibile con il nostro. Bisogna evitare l'atteggiamento 'adesso abbiamo perso allora arrangiatevi'. Dobbiamo assumere una responsabilità in proporzione al voto, non tocca a noi fare un governo, non è possibile fare un governo con la Lega e il M5s ma dobbiamo concorrere alla definizione degli assetti istituzionali, con due figure di garanzia come presidenti di Camera e Senato. Il Pd dovrebbe essere parte delle maggioranze che arrivano a eleggere i presidenti. E bisogna smettere con una sorta di spocchia verso chi ha votato il M5s".Orlando infine torna a parlare del Pd e della crisi che lo sta attraversando: "Zingaretti è uno dei nomi, può dare un contributo alla riscossa del Pd ma oggi non è il momento dei nomi". E prosegue: "Per arrivare a scegliere il segretario dobbiamo rifondare il Pd. Prima dei nomi dobbiamo riposizionare completamente il Pd. Noi abbiamo dato una apertura di credito a Martina che però è stato vicesegretario di Renzi. Non si facciano processi ma neanche delle rimozioni".