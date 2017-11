Direzione Pd Renzi: "No abiure rispetto a quanto fatto finora" Il segretario dem apre la direzione: “Futuro pagina bianca, sfida tra noi e destra. M5s ampiamente sovrastimata nei sondaggi. Campagna elettorale alle porte, ora sforzo unitario"

"Ogni tipo di mancanza di chiarezza sarebbe oggi un errore. Stiamo per affrontare la campagna elettorale. Non rendersi conto di questo significa assumersi una grande responsabilità. Lo sforzo unitario all'esterno deve essere praticato anche al'interno del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi durante la direzione del Pd. "Sforzo unitario significa parlare al Paese", ha aggiunto Renzi. L'immagine che emerge dell'Italia dal viaggio in treno di questi giorni è "l'immagine di un Paese ricco di bellezza, ma anche del dolore. Quando hai la posibilità di incrociare le storie con le riforme, quando capisci che la legge sull'autismo ha delle ricadute immediate ti rendi conto che la politica non è una cosa formale. E il viaggio in treno serve anche a rendersi conto di ciò che avviene al di fuori del dibattito politico", spiega ancora il segretario Pd: "Noi siamo qui cancelliamo dobbiamo rivendicare con forza e con orgoglio cio che abbiamo fatto. Le cose fatte in questi anni hanno prodotto un miglioramento nelle condizioni del Paese, a partire dall'aumento dei posti di lavoro. Non è una situazione economica figlia soltanto del ciclo economico. Abbiamo recuperato il gap, abbiamo ancora tanto da fare. Chi abiura rispetto a ciò che abbiamo fatto non si rende conto della situazione in cui eravamo sei anni fa."Sulla rivendicazione del passato non faremo alcun passo indietro. Ovviamente la sfida è il futuro e il futuro è una pagina totalmente bianca da scrivere e o la scriviamo noi o la destra e noi dovremo deciderci se essere capaci di continuare una storia di progresso o tornare ad una storia che sembrava chiusa 6 anni fa. Certo c'è anche M5s ma è ampiamente sovrastimato nei sondaggi e poi con questa legge elettorale o riesci nei collegi a stare sopra il 30 o sei difficilmente competitivo"."Nessun veto su Mdp, sul movimento di Civati e su SI ma chi vuole rompere non troverà da noi nessuna sponda". Così Matteo Renzi parlando alla direzione del Pd e spiegando che deve esserci un dialogo aperto con tutti. Con i Verdi, con i socialisti, con l'Italia dei Valori e in primis con Pisapia."Abbiamo un tempo breve per mettere in campo un'alleanza larga", ha inoltre detto Renzi alla direzione del Pd, ribadendo che la battaglia sullo ius soli è del Pd, ma non deve creare difficoltà alla chiusura della legislatura, come ha detto anche Gentiloni.Dopo la relazione del segretario Renzi alla direzione del Pd, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è tornato a Palazzo Chigi per l'incontro con i sindacati sulle pensioni.Michele Emiliano raccoglie, nel suo intervento in direzione, l'appello di Renzi all'unità del Pd, sostiene lo sforzo nell'apertura alla costruzione della coalizione del centrosinistra e, a quanto si apprende, si dicepronto a votare il documento unitario che sarà messo ai voti al termine della direzione.Una maggiore sintonia possibile fra il Pd ed Mdp? Pierluigi Bersani risponde "staremo a vedere, seguiamo il resto della discussione. Basta che si sappia che le chiacchiere stanno a zero, ci vogliono dei fatti".