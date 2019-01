L'intervista a 'Oggi' Pd, Renzi: "Non mollo di un centimetro, posso tornare al governo. Un nuovo partito? Fantapolitica" "Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni"

"Fare un nuovo partito non è una questione all'ordine del giorno. Roba da addetti ai lavori, fantapolitica". Così dice Matteo Renzi in un'intervista al settimanale Oggi."Che cosa farò dopo la tv? - dice l'ex premier reduce dall'esperienza del documentario su Firenze - Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i sottosegretari alla cultura e si vantano di non aver letto un libro". E continua: "Sono orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni. Penso di aver sbagliato a sottovalutare la vergognosa mole di fake news, fango e bugie che ci hanno buttato addosso. Era qualcosa da combattere in modo professionale. Detto questo - aggiunge - sono molto soddisfatto e molto tranquillo. Gli italiani hanno scelto di andare con questi e io spero che vadano bene. Perché sono italiano e spero che i risultati li portino a casa. Lo spero per l'Italia. Io penso che loro siano dei cialtroni".Renzi pensa che sia un'occasione persa per l'Italia più che per lui la sconfitta referendaria: «Lì ho fatto la scelta di rimanere non più al governo ma di restare in campo. Però la sensazione che ho provato andando a letto quella sera era di un'occasione persa dall'Italia. In fondo, alla fine al governo ci posso anche tornare - dice -. Io sono molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti". Parlando poi del manager Lucio Presta che avrebbe avuto coraggio nel credere in lui per il documentario su Firenze, nonostante venisse da una fase di sconfitte politiche, Renzi ha affermato: "Ho fatto il presidente del Consiglio e il segretario del partito politico che ha avuto il miglior risultato degli ultimi 60 anni. Ho certamente avuto un ruolo e forse lo riavrò, vedremo".