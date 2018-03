Anzaldi: no appoggio a governo M5S, si tradirebbero elettori Pd. Veltroni: a certe condizioni e con la regia del Colle Pd dialoghi con M5S. Calenda: meglio di no A favore di prove di dialogo con i 5 Stelle anche gli esponenti dell'area 'Emiliano', Lumia: "apriamo un confronto serrato e verifichiamo se le loro proposte di governo sono un bluff oppure no". Fortemente contrario Rosato, della direzione nazionale: "Abbiamo detto che stiamo all'opposizione, mi sembra un concetto chiaro"

Ore di fibrillazione in casa Pd dopo la pesante sconfitta elettorale. Dibattiti, confronti interni si susseguono da giorni per 'rilanciare' - come ha sottolineato in più occasioni anche il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda - il partito che ha fortemente risentito in questi anni - come sostengono diversi esponenti - di una leadership accentratrice che ha portato gradualmente a uno scollamento con la base. Risultato - con non poca preoccupazione di buona parte dei Dem - la vittoria delle destre, di forze populiste con cui bisogna fare i conti. E così c'è chi continua a sostenere che il Partito Democratico deve stare all'opposizione - come deciso alle urne dai cittadini - e chi invece - con i dovuti distinguo e richieste - vuole che si arrivi ad un accordo con il M5S, il primo partito del Paese.Nel dibattito entra anche Walter Veltroni - che dalle pagine del 'Corriere della Sera' - apre proprio ai grillini: "Se a fine crisi, sotto la regia del Capo dello Stato, emergesse un'ipotesi a certe condizioni programmatiche, adesione chiara all'Europa, politiche sociali, ius soli, qualità e indipendenza dell'esecutivo, il Pd farebbe bene a discuterne". E sulle cause della sconfitta del partito aggiunge che "la sinistra non ha colto la tarsformazione della società. E' stata forte quando la società era strutturata e organizzata per classi, con forti elementi unificanti. Nella società liquida la sinistra si è persa. Ha perso la sua capacità di essere se stessa, di rappresentare, dentro il tempo della precarietà e della coriandolizzazione dell'esperienza umana, il proprio punto di vista. Ha perso quello che la sinistra non può perdere: il rapporto con il popolo. Senza il popolo non può esistere la sinistra".A favore di prove di dialogo con i 5Stelle, si schiera Giuseppe Lumia, componente della direzione nazionale del Pd ed esponente di Fronte Dem: “L’Aventino per il PD è un errore grave. Il PD è nato per cambiare il Paese. Stare fermi in un’attesa passiva e isolata rende il Partito una forza marginale e la fa apparire agli occhi degli italiani inutile”. “Noi dell’area Emiliano - aggiunge - abbiamo una proposta chiara e limpida: aprire un confronto serrato con i 5 Stelle e verificare se le loro proposte di governo sono un bluff oppure no, con tanto di copertura di bilancio e di fattibilità. Se non si vuole percorrere questa strada, almeno si veda qual è la via migliore per scendere dall’Aventino visto che adesso anche Martina e Orlando sembrano concordare con noi sul fatto l'isolamento sia una posizione sbagliata". "Siamo pronti ad un referendum promosso dal PD - conclude - anzi lavoreremo perché lo si possa indire al più presto in modo che la base sia realmente coinvolta e si possa finalmente uscire da un impasse che fa solo danno al Paese”.Tra coloro invece che bocciano una eventuale alleanza con i 5 Stelle, Calenda che spiega: "Ho provato a lavorare con loro su Roma e il risultato è stato molto scoraggiante da tutti i punti di vista. Sconsiglierei di ripetere esperimento a livelo nazionale". Poi invita a lavorare, a ragionare sul futuro "altrimenti si ricomincia con divisioni e personalizzazioni".Sulla stessa lunghezza d'onda, Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera: "il partito guarda con grande preoccupazione al governo 5 Stelle-Lega: "Abbiamo detto che stiamo all'opposizione, mi sembra un concetto chiaro. Peraltro, è la stessa idea che ha Salvini, che i nostri voti non li vuole. Il suo è un atto di coerenza".

Michele Anzaldi, parlamentare Pd su questo punto è molto deciso e scrive su twitter: "Se qualcuno pensasse di mascherare dietro un presunto esecutivo istituzionale l'appoggio del Pd a un governo M5s commetterebbe un inaccettabile tradimento degli elettori. All'opposizione, ma anche...? No grazie".

Mentre si cerca faticosamente di far partire la nuova legislatura, non si risparmiano battute al vetriolo alcuni degli esponenti delle varie forze politiche. Questa mattina è stata la volta di Calenda e Salvini che hanno dato vita a un vero e proprio duello a distanza sui social. "Pesante ma necessaria Matteo mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze degli italiani. Euro o non Euro, 3% o non 3%, piano A o piano B, come si mettono i dazi?, che felpa mi metto per l'Ecofin? Vado a fare 2a colazione di rassicurazione". Cosi' il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, su Twitter replica al leader della Lega Matteo Salvini, che sempre sullo stesso social network aveva scritto: "Calenda dice che i governi Renzi e Gentiloni sono stati fra 'i migliori della storia d'Italia'??. Avra' fatto una colazione pesante???".