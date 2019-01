Ospite a In mezz'ora in più su Rai Tre Pd, Zingaretti: "Candidato per cambiare il partito"

"Mi sono candidato per cambiare il Pd, non basta aspettare gli errori di chi governa affinché gli italiani tornino a votare per noi. È una totale illusione, è non affrontare la realtà. Dobbiamo guardare in faccia i veri motivi del perché molta gente si è affidata a questi movimenti. Il primo motivo è che le persone che hanno scelto questi partiti vogliono vedere se ce la faranno e giustamente tanti aspettano gli esiti e i risultati finali".È quanto ha detto il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a "1/2 h in più" su Rai3. "Quello che manca oggi è una alternativa credibile a questo governo, ed è qui il nostro ruolo. Non dobbiamo scioglierci o rimanere fermi ma capire perché gli elettori ci hanno abbandonato e costruire un'alternativa credibile", ha sottolineato Zingaretti."Io non voglio allearmi con il M5s ma avverto il dovere etico e morale di riaprire il dialogo con tanti cittadini che hanno visto in quel movimento una prospettiva di rivendicazione", ha aggiunto Zingaretti. "Lega e M5s non sono due facce della stessa medaglia - ha sottolineato - sono entrambi responsabili e complici della deriva negativa di questo paese ma hanno basi elettorali diverse"."Votate chi volete ma il 3 andate ai gazebo perché se si riapre una storia molto dipenderà da questo". Così Zingaretti, a proposito delle primarie del Pd."La polemica politica un po' arrogante e un po' miope mi sta riconducendo a polemiche simbolo sì simbolo no, ma quello è l'ultimo dei problemi che noi abbiamo". Così Nicola Zingaretti, che aggiunge: "Lo decideremo quando avremo costruito un progetto vero, prima delle elezioni europee".Uno sguardo alle scorse elezioni politiche in Italia. Tra gli errori del Pd alle scorse politiche - sostiene Zingaretti - c'è stato l'aver "percepito poco la voglia di giustizia: se avessimo fatto campagna elettorale con Gentiloni protagonista e con la proposta di valorizzare, ad esempio, il Reddito di inclusione, avremmo avuto un risultato diverso".