Zingaretti: "Errore dividere". Franceschini: "Pensare al futuro"

"Un grave errore". Ma non abbiamo intenzione di "danneggiare il governo. Bisogna pensare agli italiani". Sono sconcertati, delusi e anche un po' confusi gli esponenti del Pd sulla decisione presa da Matteo Renzi - in un momento delicato per il Paese - di uscire dal partito."Ci dispiace. Un errore dividere il Pd, specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della nostra democrazia". Così in un post su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti commenta la decisione di Matteo Renzi di uscire dal partito."Ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo Partito democratico", conclude Zingaretti.Il ministro per i Beni culturali e capo delegazione del Pd al governo Dario Franceschini ha ritwittato il tweet del segretario Dem Nicola Zingaretti sull'uscita di Renzi dal partito. Nel tweet Zingaretti scrive "ci dispiace. Un errore dividere il Pd" ma ora è necessario "pensare al futuro"."Lo accolgo con confusione. Ha fatto una scelta diversa dalla mia, ha detto che era d'accordo all'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, anzi ha spinto il Partito Democratico su quella linea. Adesso fa un'ulteriore giravolta e esce dal Pd. Non lo condivido, la trovo una roba un po' singolare". E' quanto afferma Carlo Calenda ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici" a proposito dell'addio di Matteo Renzi al Pd."Avevo avvertito Zingaretti e Gentiloni in tutti i modi possibili. Era chiarissimo che sarebbe accaduto. Zingaretti e Gentiloni hanno sperato e creduto che questo si potesse evitare. Evidentemente non è andata così - aggiunge -. Il Pd può avere un futuro solo se riscopre che cosa è. Non puoi allearti con il Movimento Cinque Stelle solo per dire no al Salvini. Non è che levare Salvini dal Ministero degli Interni risolve i problemi. Per risolvere i problemi ci vogliono i programmi. Questo Governo non li ha secondo me. Tornare nel Pd? No. La coerenza in politica è un fatto importante. Non posso venirne meno. Penso che i Cinque Stelle abbiano scassato le città che governano e distrutto un ministero in cui ho sputato sangue per cinque anni. Non posso stare insieme a loro"."I numeri non sono il nostro assillo. Avremo i numeri per fare il gruppo alla Camera e al Senato faremo quello che è coerente con il regolamento di Palazzo Madama. Faccio gli auguri al Pd di fare la sua strada e il suo percorso", noi vogliamo "creare una casa politica in cui si possa stare un po' in serenita'". Lo dice Ettore Rosato, vice presidente della Camera."Un errore enorme la scissione di Renzi. Non credo nei partiti personali e le divisioni portano sempre male. I sindaci popolari aggregano, non dividono. Per questo credo rimarremo tutti nel Partito Democratico che, a maggior ragione, vogliamo riformista e maggioritario (non il PDS)". Lo ha scritto su twitter e su facebook Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, rilanciando l'hashtag "io sto nel Pd".