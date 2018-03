Medicina, morto Berry Brazelton: il pediatra che codificò la personalità dei neonati

Condividi

Il medico statunitense Thomas Berry Brazelton, considerato il pediatra più influente e celebrato dai tempi del dottor Benjamin Spock, è morto nella sua casa di Barnstable, nel Massachusetts, all'età di 99 anni.Brazelton ha rivoluzionato la comprensione dello sviluppo psicologico dei neonati ed è l'inventore della Nbas, una scala di valutazione del comportamento del neonato, concepita a metà degli anni '50. Ha raggiunto fama internazionale per i suoi studi scientifici sulla capacità di comunicazione tra neonato e genitori e sull'intervento precoce sui neonati a rischio.Professore emerito di pediatria alla Harvard Medical School di Boston, dove ha fondato e diretto la Child Development Unit, Brazelton è autore di quasi quaranta libri destinati ai genitori, venduti in oltre 30 milioni di copie nel mondo. Tra i suoi libri in italiano, Rizzoli ha pubblicato "I bisogni irrinunciabili dei bambini. Ciò che un bambino deve avere per crescere e imparare" e la serie di volumetti: "Il bambino da 0 a 3 anni" e "Il bambino da 3 a 6 anni". Raffaello Cortina Editore ha pubblicato: "Il tuo bambino e la disciplina", "Il tuo bambino e il sonno", "Il tuo bambino e il pianto", "Il tuo bambino e...il cibo", "Il tuo bambino e l'aggressività", "Il tuo bambino e il vasino".Nato il 10 maggio 1918 a Waco, in Texas, Brazelton iniziò la carriera come ricercatore del Center for Cognitive Studies alla Harvard University, per passare poi al Children's Hospital di Boston. Per quasi 40 anni è stato professore di pediatria clinica alla Harvard Medical School. Brazelton ha ricoperto l'incarico di presidente della Society for Research in Child Development (1987-1989) e del National Center for Clinical Infant Programs (1988-1991). È stato insignito dal presidente americano Barak Obama della Presidential Citizens Medal, la seconda onorificenza civile più importante degli Stati Uniti. Brazelton ha ideato il Neonatal Behavioral Assessment Scale (Nbas), una scala di valutazione del comportamento del neonato. Brazelton sosteneva che il bambino nasce con eccellenti strumenti per segnalare i suoi bisogni o la sua gratitudine.Negli anni '50 considerare il neonato come un essere sociale predisposto ad interagire con la persona che si prende cura di lui ad evocarne il tipo di accudimento necessario alla propria sopravvivenza, era certamente rivoluzionario e contribuì a ridare dignità al neonato, che veniva studiato paragonandolo ad un animale decerebrato, quasi fosse solo dotato di risposte riflesse a stimoli esterni. Brazelton ha dato dignità scientifica a ciò che le madri già sapevano: che un neonato fin dai primi momenti è diverso dagli altri, ha una sua personalità e può toccare, annusare, ascoltare, e guardare, può essere consolato tenendolo in braccio, tenendolo tra le braccia e cullandolo, parlandogli e cantandogli; che i suoi pianti possono avere una diversa causa e diversi effetti e che il suo adattamento al nuovo mondo dipende anche dal modo in cui è accudito.