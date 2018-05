La pronuncia del tribunale di Newcastle nel New South Wales Pedofilia, condannato per insabbiamento arcivescovo australiano Riconosciuto colpevole di aver occultato abusi sessuali su minori negli anni '70, rischia fino a due anni di carcere

L'arcivescovo australiano, Philip Wilson, è stato riconosciuto colpevole di aver occultato abusi sessuali su minori negli anni '70. Wilson, è il più alto prelato cattolico al mondo condannato per questo reato, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Newcastle, a nord di Sydney. In particolare, il 67enne Wilson è stato accusato di aver coperto le attività pedofile del prete Jim Fletcher, nella regione di Hunter, nel New South Wales, evitando di riportare le accuse nei suoi confronti.L'arcivescovo ha sempre respinto le accuse e la sua difesa ha provato più volte a bloccare il processo, sostenendo che l'alto prelato soffre di Alzheimer. Il giudice Robert Stone lo ha però riconosciuto colpevole e l'arcivescovo rischia ora fino a due anni di carcere."Sono ovviamente rattristato per la decisione di oggi, ora dovrò considerare le ragioni e consultarmi da vicino con la mia difesa per decidere i prossimi passi", ha fatto sapere Wilson.Il verdetto australiano arriva pochi giorni dopo la decisione dei vescovi cileni di dimettersi in blocco nell'ambito dello scandalo pedofilia che ha travolto diversi membri della gerarchia cattolica nel Paese sudamericano. (AGI)Sca