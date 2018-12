Mercati Peggiora l'andamento delle borse europee, spread in rialzo

di Maria Giovanna Lorena Peggiora verso metà seduta l'andamento delle borse europee, che ignorano il grande balzo di Wall Street ieri con gli indici in rialzo fra il 5 e il 6%. Piazza Affari è finita subito sotto pressione, fin dall'apertura, ora l'indice principale cede lo 0,94%; la peggiore in Europa è Francoforte -1,54%, Londra perde lo 0,85%, tiene solo Parigi +0,04%. Sul listino di Milano forte tensione sul titolo Carige che è riuscito a fare prezzo solo dopo 2 ore di pre-apertura dopo il nulla di fatto nell'assemblea del 22 dicembre sull'aumento di capitale da 400 milioni. il titolo segna un calo del 18%. Il Tesoro ha venduto 8,5 miliardi di euro di titoli di Stato: tra questi 6,5 miliardi di Bot semestrali, con tassi in rialzo allo 0,215%. Intanto, sul mercato secondario, lo spread tra Btp e Bund sfiora i 260 punti base, attestandosi a 259.