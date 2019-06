ITALIA

Quarantenne già finito in carcere per lo stesso motivo Perseguitava la ex, arrestato a Bari per stalking Aveva creato un account fake sui social per diffondere immagini intime della donna, le aveva bruciato l'auto e continuava a molestarla telefonicamente e ad appostarsi nei luoghi da lei frequentati

Monza, arrestato per stalking: in auto bottiglia di acido Stalking, divieto di avvicinamento per l'uomo che perseguitava Sabrina Ferilli Condividi Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Bari per stalking dagli agenti di polizia. Chiedeva in modo insistente alla ex di tornare con lui. Non aveva accettato i continui "no" e lei lo ha denunciato una prima volta, facendolo finire in manette e riuscendo per 4 mesi a tenerlo lontano. Ma la donna stessa aveva poi ritirato la querela, convinta dall'insistenza di lui, che dopo poco è tornato alla carica.



In un episodio, il 40enne aveva sparso dell’acido sulla sua auto. Dopo la scarcerazione, rifiutando l’interruzione della relazione, l’uomo ha chiesto invano di riallacciare il rapporto.



Le molestie telefoniche e i continui appostamenti nei luoghi da lei frequentati non sono i soli atti persecutori che compieva nei confronti della ex. Una volta ha tentato di fermarla tagliandole la strada in auto nel tentativo di parlarle a tutti i costi. Ancora, ha dato fuoco alla sua macchina parcheggiata nei pressi della sua abitazione, danneggiandola.



