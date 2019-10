Perugia, Berlusconi cioccolatiere: scendere in piazza è giusto

Silvio Berlusconi si improvvisa cioccolatiere. E' successo a Perugia dove il leader di Forza Italia si è cimentato, con il sindaco Andrea Romizi, anche lui Fi, in uno degli stand del centro allestiti in occasione di Eurochocolate. Berlusconi si trova nel capoluogo umbro per le iniziative in vista delle elezioni regionali. Accompagnato dall'organizzatore di Eurochocolate Eugenio Guarducci ha raggiunto uno stand in piazza Matteotti. A lui e al sindaco è stato consegnato un sac apoche, un sacchetto con all'interno la cioccolata fluida(fondente per Berlusconi). Entrambi hanno quindi accuratamente riempito gli stampi a forma di bottone, il 'simbolo'dell'edizione 2019 di Eurochocolate, indossando i grembiuli appositamente creati per la manifestazione. "Prima di farequello che ho fatto, l'imprenditore, - ha detto Berlusconi – ho cambiato 22 lavori per cercare qualcosa che mi piacesse. Con questo sono 23".Giusto scendere in piazza"Dobbiamo dire agli italiani che, attenzione, stanno mettendo a rischio la loro libertà. E che è giusto andare in piazza. Quelli della Lega potranno anche avere delle reazioni tipo fischi ma non mi importa niente, io sono sicuro di quello che penso, di quello che decido, e faccio sempre quello che ritengo giusto". Lo afferma Silvio Berlusconi, nel corso della sua passeggiata tra gli stand di Eurochocolate, nel centro di Perugia.Il duello in tv tra Matteo Salvini e Matteo Renzi "l'ho visto: sono rimasto fino alla fine. C'erano naturalmente due comportamenti diversi. Io credo che nessuno dei due possa essere sicuro di avere prevalso". Cosi' Silvio Berlusconi conversando coi cronisti a Perugia. "Ma e' andata bene a tutti e due alla fine perche' quelli che sostenevano Salvini hanno visto un Salvini come lo vogliono e quelli che hanno sostenuto Renzi hanno visto un Renzi molto preciso, molto preparato, molto polemico, anche loro hanno visto il Renzi che vogliono", ha aggiunto il presidente di Forza Italia. "Li' ci mancava Berlusconi che pero' e' stato ben rappresentato da Vespa, che ha tenuto, con molto equilibrio il rapporto", ha poi scherzato.