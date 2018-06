Ipotesi reato relativa a violazione normativa sugli alimenti Pescara, 120 con malori in pronto soccorso: aperta un'inchiesta Colpiti alunni di 7 diverse scuole accomunati dalla fruizione del servizio di refezione cittadina

La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti sul caso dei malori tra i bambini colpiti da una presunta tossinfezione alimentare. L'ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Intanto, sale a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito malori con sintomi da tossinfezione alimentare e si sono presentate in pronto soccorso all'ospedale di Pescara. I primi risultati dell'indagine epidemiologica disposta dalla Asl arriveranno in giornata. La pm titolare del fascicolo, al momento senza indagati, è il sostituto procuratore Anna Benigni.La Asl di Pescara ha convocato una conferenza stampa per "fare il punto sul focolaio di gastroenterite che ha colpito numerosi bambini di Pescara". L'appuntamento è alle 17.30 nella sala riunioni della Direzione generale, in via Renato Paolini 47, al primo piano. Saranno presenti il direttore generale della Asl, Armando Mancini, il direttore sanitario aziendale, Valterio Fortunato, il direttore dell'Unità operativa complessa (Uoc) Integrazione Ospedale e Territorio, Stefano Boccabella, il direttore medico di presidio, Rossano Di Luzio, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Caponetti, il direttore dell'Uoc di Microbiologia, Paolo Fazii, e il direttore dell'Uoc di Pediatria, Giuliano Lombardi."La Regione c'è e sta seguendo e monitorando con la massima attenzione tramite la Asl di Pescara e tramite l'Istituto Zooprofilattico, che rispondono all'assessorato alla Sanità". Lo dice all'Ansa l'assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci. "Entro la serata - aggiunge - avremo più informazioni, perché dovrebbero arrivare oggi i risultati dei primi accertamenti eseguiti".I bimbi che si sono sentiti male sono alunni di sette diverse scuole accomunati dalla fruizione del servizio di refezione cittadina. Per questo il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha deciso di sospendere da oggi il servizio nelle scuole comunali. "In assenza della fruizione del servizio mensa non è vietato consumare il pasto fuori dai locali scolastici, tornando a casa, e di rientrare in aula al termine dell'orario di pranzo", riporta l'ordinanza del Comune di Pescara.Domenica i carabinieri del Nas hanno prelevato campioni di alimenti dalle mense scolastiche per procedere alle analisi. L'Asl di Pescara dovrebbe invece nelle prossime ore stabilire la causa della tossinfezioni, che potrebbe essere salmonellosi, dai test sui prelievi organici sui bambini ricoverati."Si tratta di una precauzione che adottiamo a tutela dei bambini, in attesa degli accertamenti della Asl anche sui campioni di cibo somministrato nei giorni scorsi nelle mense scolastiche comunali" - hanno spiegato il sindaco Marco Alessandrini e l'assessore all'Istruzione e mense Giacomo Cuzzi sul sito del Comune.