Pescara Ancora avvolta nel mistero la morte di Alessandro Neri, ma l'autopsia ha rivelato elementi utili Proseguono le indagini a tutto campo. I Carabinieri hanno sequetrato a casa del giovane - ucciso con un colpo d'arma da fuoco - computer e cellulari. Sentiti i familiari. Dolore e sgomento a Spoltore dove vive la famiglia Neri. Omaggio della squadra del capoluogo adriatico: durante la partita di serie B Pescara-Parma, è stato esposto uno striscione con la scritta "Nerino (soprannome del giovane) nel cuore. La Nord ti rende onore"

Condividi

Gli inquirenti non si sbottonano, ma sembrerebbe che dall'autopsia sul corpo del giovane pescarese Alessandro Neri, ucciso con un colpo d'arma da fuoco al torace, siano emersi elementi importanti per ricostruire la vicenda. Il corpo del giovane - che era scomparso lo scorso lunedì, senza più dare sue notizie - è stato ritrovato giovedì a Fosso Vallelunga, alla periferia di Pescara. L'esame autoptico avrebbe dato risposta ad alcune delle domande che gli investigatori si stanno ponendo in queste ore di febbrile lavoro: i tempi della morte e soprattutto da quale distanza è stato esploso il colpo al torace del ragazzo. Determinare la distanza da cui il colpo è partito potrebbe chiarire il tipo di luogo in cui si è consumato il delitto, un'automobile o un ambiente piccolo.Elementi importanti per l'attività investigativa dovrebbero arrivare anche dai tabulati telefonici. Il cellulare, che ha consentito di individuare la zona e poi di trovare il corpo con l'intervento dei cani molecolari, è stato acceso fino a lunedì sera, prima di spegnersi. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di Alessandro Neri, i Carabinieri hanno acquisito vario materiale, tra cui computer e vecchi telefoni. Gli investigatori hanno anche ascoltato più volte i familiari del ragazzo, che hanno fornito indicazioni utili alle indagini.Proseguono intanto gli accertamenti sulla macchina del 29enne, trovata mercoledì mattina nel centro di Pescara. Le indagini vanno avanti senza sosta e, al momento, nessuna pista è esclusa. Dolore e commozione a Spoltore, dove vive la famiglia Neri. Sul cancello della villetta è stato affisso un cartello con la scritta: "Questa è casa di Ale!". L'abitazione del giovane è un continuo viavai di amici e parenti. Il papà di Alessandro, Paolo Neri, uscendo ha detto: "Mio figlio era un bravo ragazzo". Anche allo stadio del capoluogo adriatico - il giovane era un grande tifoso biancazzurro - durante la partita di serie B Pescara-Parma, è stato esposto uno striscione con la scritta "Nerino (soprannome del giovane) nel cuore. La Nord ti rende onore".