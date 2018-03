Il delitto è un rebus Omicidio Neri, l'ultimo saluto ad Alessandro. La mamma ad amici: andate sulla retta via Centinaia le persone che hanno preso parte alla messa. Il feretro non era presente in Chiesa. Proseguono intanto le indagini per risalire ai killer del giovane freddato con due colpi di pistola e ritrovato l'8 marzo in un canale alla periferia di Pescara

"E' ufficiale, Ale è un angelo. I suoi amici hanno addosso una maglia in cui c'è scritto che 'ci vuole un secondo per ricordarti e una vita per dimenticarti'. Non ti dimenticheremo mai. Ale non è morto invano. Vi prego, vi scongiuro non frequentate ambienti che non dovete. Se lui è ora in cielo vi proteggerà. Andate sulla retta via. Dovete convertirvi, avete famiglia, figli". Così Laura Lamaletto, la mamma di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedi' 8 marzo alla periferia di Pescara, e rivolte agli amici del figlio. La madre, commossa e con voce tremante, ha preso la parola al termine della Messa per Alessandro. La donna, rivolgendosi alle tantissime persone presenti, ha esordito dicendo "Oddio quanti siete".La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà dei genitori del giovane. Non si tratta di veri e propri funerali, in quanto non è presente il feretro. In chiesa, davanti all'altare, una grande foto del 29enne. Gli amici di Alessandro indossano delle t-shirt con la foto del giovane e la scritta "un secondo per ricordarti una vita per dimenticarti". Presente anche la comunità venezuelana, con la bandiera tricolore blu, gialla e rossa. In tanti, prima dell'inizio della messa, hanno mostrato il proprio dolore ed il proprio affetto, abbracciando la mamma, il papà e i fratelli di Alessandro. Don Cristiano durante la funzione ha detto: "è giusto sapere la verità, ma questo sarebbe troppo poco. Non toglie il buio. è qualcosa di fuori e le cose di fuori sono sempre molto superficiali. Noi possiamo non scappare da questo vuoto, possiamo abitarlo"."Buongiorno al mondo intero. Grazie per l'affetto, la comprensione, la stima, il rispetto, la collaborazione che avete dato a questa mia meravigliosa famiglia. Oggi ci saranno i funerali di Ale. Oggi desidero, voglio e vi chiedo soltanto affetto, comprensione, stima e collaborazione. Grazie". Lo scrive su Facebook Laura Lamaletto, la mamma di Alessandro. La mamma del giovane - sin dal giorno della sua scomparsa - si era affidata ai social. Dopo gli appelli, anche il suo grido di dolore alla notizia del ritrovamento del corpo del figlio: “Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola… A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?”.Proseguono intanto le indagini sul delitto vanno avanti senza sosta. I carabinieri continuano a scavare nella vita del giovane alla ricerca di elementi che possano chiarire l'accaduto. Gli inquirenti continuano ad ascoltare persone per ricostruire frequentazioni e contatti del 29enne. Portato via il computer per passare al setaccio la memoria. Accertamenti sono in corso sulle due automobili dell'azienda di proprietà della famiglia Lamaletto, cioè quella della madre del giovane - sequestrate mercoledì: la prossima settimana, saranno al vaglio dei Carabinieri del Ris di Roma, che già hanno analizzato la Fiat 500 del 29enne, trovata parcheggiata in centro a Pescara mercoledì 7 marzo, due giorni dopo la scomparsa del ragazzo. Gli inquirenti continuano a non escludere nessuna ipotesi. E ripetono che non ci sono indagati.