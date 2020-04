Crisi coronavirus Peter Gabriel mette online documentario inedito per sostenere l'Italia L'artista, cittadino onorario di Arzachena, in Sardegna, rende disponibili inediti del suo concerto di Verona di dieci anni fa e chiede donazioni a Croce rossa italiana e protezione civile

Peter Gabriel (Ansa)

Peter Gabriel, leggendario ex vocalist dei Genesis, ha reso disponibili online due live-documentari, Scratch My Back e Taking the Pulse - Live in Verona, il suo show italiano del 26 settembre 2010, chiedendo donazioni per aiutare l'Italia nella lotta al coronavirus.In un messaggio pubblicato su sito e social, Gabriel ha chiesto poi ai fan di sostenere la Croce Rossa e la Protezione Civile: "Per quasi 50 anni ho amato l'Italia, le persone, la cultura, il cibo, la storia e più recentemente la Sardegna. L'Italia ci ha offerto lavoro quando non c'era nessuno, soprattutto nelle estati degli anni '70. C'era sempre modo di suonare, mi ricordo ancora tour bellissimi guidando su e giù per il Paese"."Sia i Genesis che io abbiamo sempre trovato un pubblico meraviglioso e appassionato che cantava con noi. Ogni volta in cui ho lavorato a un album mi sono sempre chiesto se potessi arrangiarlo in Italia. Parlo anche un po' di italiano, male, ma abbastanza da sentire l'Italia come una 'casa lontana da casa'. Io e la mia famiglia siamo molto colpiti dalle devastazioni di questo virus".Peter Gabriel, cittadino onorario di Arzachena dal 2003, da tanti anni possiede una casa sul golfo di Cannigione e chiede offerte solidali in cambio della possibilità di assistere alla trasmissione online dei due documentari musicali girati all'Arena di Verona nel corso di un concerto andato in scena dieci anni fa.Si tratta di un contenuto sostanzialmente inedito, almeno dal punto di vista del montaggio e del prodotto finale. La pubblicazione, nelle intenzioni del 70enne musicista inglese, aiuterà a finanziare la Croce Rossa e la Protezione civile, in attesa di poter tornare nella sua tenuta a Li Capanni, in Gallura.