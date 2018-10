​Piazza Affari in affanno, spread in rialzo

di Paolo GilaLa borsa italiana sta attraversando un momento molto difficile, con l’indice che perde due punti e mezzo. I titoli bancari perdono in maniera corale circa 5 punti percentuali, con lo spread btp/bund salito a 306 punti base. Il rendimento dei nostri decennali sfiora il 3 e 60%.Le altre piazze europee cedono intorno al punto percentuale, complice l’apertura debole di Wall Street con il Dow Jones in calo di mezzo punto e il Nasdaq dello 0,70%.Debolezza anche per l’euro, che scivola a 1,14 e 60