​Piazza Affari incerta, in calo lo spread

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari torna nell'incertezza dopo una prima parte di seduta positiva, con acquisti sia in borsa sia sui titoli di stato.L'indice principale Ftse Mib ha quasi azzerato i guadagni, segna +0,14%; nel resto d'Europa Londra sale dello 0,32% e Parigi dello 0,14%, Francoforte cede invece lo 0,65%.A Wall street avvio di seduta debole, l'indice Dow Jones scivola in ribasso dello 0,19%, il Nasdaq dello 0,08%.A Milano guida il listino Exor +2%; Fiat Chrysler, Banco Bpm, Poste e Generali avanzano di circa 1 punto e mezzo percentuale. Pesa sul listino la retromarcia di diversi titoli finanziari: Intesa Sanpaolo e Bper perdono 1 punto e mezzo, Ubi e Mediobanca cedono oltre il 2%.Si conferma in calo lo spread tra Btp e Bund, a 248 punti base, con il rendimento dei nostri decennali sceso al 2,81%, ma in risalita rispetto ai minimi della prima parte di seduta.