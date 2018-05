​Piazza Affari apre in rialzo, si riduce lo spread Btp-Bund

di Maria Giovanna Lorena Apertura in netto rialzo per Milano, il Ftse Mib segna +1,75% mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la seduta a 190 punti base - venerdì si era portato fino a 215 punti base, per chiudere a 205 - e il rendimento del nostro decennale scende al 2,35%: questa la prima reazione della borsa dopo gli sviluppi della situazione politica e lo stop al governo tra Lega e M5S.A guidare il rialzo di Piazza Affari i titoli bancari, penalizzati nelle ultime sedute: Unicredit sale del 4%, Ubi Banca +2,7%, Intesa Sanpaolo +2,5%.In rialzo anche gli altri mercati europei: Francoforte +0,65%, Parigi +0,58%, Londra è chiusa per una festività.Sui mercati valutari, infine, si rafforza l'Euro, che risale a 1,17 nel cambio con il Dollaro.