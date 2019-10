Mercati Piazza Affari chiude positiva +0,6% Domani al via nuovo round negoziati Usa-Cina sul commercio

Chiusura positiva per Piazza Affari, in linea con l'andamento delle Borse europee e di Wall Street, noncuranti delle tensioni internazionali nel giorno in cui la Turchia ha dato il via ai raid nel nord della Siria, controllato dai curdi. Sui mercati prevale un cauto ottimismo alla vigilia del nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Cina sul commercio.L'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,6% a 21.533 punti. Stabile a 141 punti lo spread tra Btp/Bund.Tra le blue chip, maglia rosa a Telecom (+3,12%), che beneficia anche delle indiscrezioni relative allo scorporo e successiva quotazione dei 23 data center del gruppo. Acquisti anche su Prysmian (+2,04%) e Atlantia (+2%), giù Leonardo (-1,75%).