di Maria Giovanna Lorena Resta sotto pressione Piazza Affari avvicinandosi a metà seduta: -0,25% l'indice principale, appesantito dalle vendite sul settore bancario, e sui titoli industriali e petroliferi. I maggiori ribassi per Ubi, Campari e Stm intorno al 2%. Sul listino svetta Bper, dopo i conti, con un progresso del 4,2%. Intanto, procedono in lieve rialzo gli altri principali mercati europei: Parigi +0,14% Francoforte +0,11% e Londra +0,02% Si colloca a 154 punti base lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre il rendimento del nostro decennale si è riportato al 2%.Occhi puntati ora sul mercato del lavoro americano, i nuovi dati sono attesi tra poche ore. Intanto il Dollaro non dà cenni di ripresa, e l'Euro si attesta a 1,1879 nel cambio con il biglietto verde.