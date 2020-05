Mercati Piazza Affari riduce le perdite BTP Italia, la raccolta supera i 10 miliardi

di Fabrizio Patti La borsa di Milano ha recuperato rispetto ai minimi di giornata. L'indice Ftse Mib è arrivato a sfiorare il -2%, e a metà seduta si è riportato poco sotto la parità (-0,1%). Sono in lieve salita gli indici di Londra e di Francoforte. L'indice Cac40 di Parigi è invece in calo di mezzo punto percentuale.Da ieri è terminato il divieto delle vendite allo scoperto sulla borsa italiana che era stato imposto dalla Consob a marzo. E questo spiega in parte i cali molto sostenuti di alcuni titoli. La discesa maggiore è per Tim (-5%); scende anche Fca (-3,9%), mentre si discute se il prestito con garanzia possa essere compatibile con la distribuzione di un maxi dividendo straordinario.Al contrario migliori titoli oggi sono Diasorin (+4,13%) ed Enel (+2,3%). Giornata più stabile sul fronte dei titoli di Stato. Dopo il calo dello spread degli ultimi due giorni, oggi lo spread è il lievissima salita a quota 216.Per ora non ha avuto effetti quanto ha scritto la Commissione europea nelle sue raccomandazioni economiche, e cioè che "quando le condizioni economiche lo consentiranno", "l'Italia dovrà impegnarsi nel raggiungere un bilancio pubblico equilibrato a medio termine e a garantire la sostenibilità del debito".E positive sono le notizie sul collocamento del Btp Italia. La raccolta è stata già ieri superiore all'obiettivo di 8 miliardi e mezzo che si era dato il Tesoro: da lunedì a martedì raccolti 8,7 miliardi, oggi è l'ultimo giorno di collocamento ai piccoli investitori. A mezzogiorno raccolti altri 1,8 miliardi: il totale finora è 10,5 miliardi di euro.