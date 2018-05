Dramma a San Pietro a Grado Pisa: lascia la figlia in auto, muore a un anno L'uomo ha dimenticato la bambina nella vettura per ore di fianco al luogo di lavoro. L'allarme è scattato intorno alle 16

Condividi

Ha lasciato la figlia di un anno in macchina e poi è andato a lavorare. La bambina, rimasta chiusa per ore in auto in un parcheggio, è morta soffocata dal caldo. Quando i soccorritori sono arrivati, per la piccola non c'era più nulla da fare.A far scattare l'allarme la moglie che, andando a riprendere la piccola all'asilo, ha scoperto che la figlia lì non era mai arrivata. Il tempo di dare l'allarme e in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia, i sanitari del 118 e vigili del fuoco.La macchina era stata parcheggiata fin dal mattino lungo una strada che costeggia una zona alberata a San Pietro a Grado, a pochi chilometri da Pisa, non lontano dallo stabilimento industriale dove l'uomo, un ingegnere di Grosseto, lavora.La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'uomo, ora in stato di choc, è stato iscritto nel registro degli indagati.: Una bambina di 18 mesi muore dopo essere stata dimenticata in auto dalla madre che doveva andare al lavoro. La tragedia si verifica a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo.: Una bambina di 18 mesi muore all'ospedale Meyer di Firenze dove viene ricoverata dopo essere stata lasciata dalla madre per diverse ore sul seggiolino dell'auto a Vada, in provincia di Livorno.: Una bambina di 17 mesi muore dopo essere stata dimenticata in auto dai genitori a Vicenza per ore.: A Piacenza un uomo dimentica il figlio di 2 anni in auto, andando a lavoro in uno stabilimento di via Bresciano. Per il bimbo, rimasto chiuso nella vettura per oltre 8 ore sotto il sole, non c'è nulla da fare.