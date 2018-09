Pisa, vasto incendio sul monte Serra: oltre 700 gli sfollati. Il vento alimenta le fiamme Domani le scuole rimarranno chiuse

Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 22 sul Monte Serra, nella zona di Calci, nel pisano. Il fuoco, a causa del forte vento che spira sulla Toscana, si è rapidamente esteso e minaccia le abitazioni.Sono circa 700 gli sfollati tra i comuni di Calci e Vicopisano (Pisa). E' quanto è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Calci, presenti i sindaci e il governatore toscano Enrico Rossi. Il fronte delle fiamme, che tra ieri e la notte scorsa, ha interessato il territorio di Calci, con 500 evacuati, stamani si è poi spostato verso Vicopisano: circa 200 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case nelle frazioni di quest'ultimo comune.Secondo una prima stima è di almeno 600 ettari l’aerea devastata dalle fiamme.Il bilancio sembra però destinato a nuovi a crescere e ad avere aggiornamenti, visto che il fuoco - alimentato dal forte vento che al momento non sta dando tregua ai soccorritori - sta continuando a bruciare le aree boschive e gli oliveti della zona.Le scuole di Calci e Vicopisano resteranno chiuse anche domani. Lo hanno annunciato i sindaco dei due comuni interessati dall’incendio. Per quello che riguarda i giorni seguenti - ha poi aggiunto il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - la riapertura delle scuole sara' valutata a seconda dell'evoluzione dell'incendio.Questa mattina il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato agli abitanti di lasciare le case anche nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo, dopo che già erano state evacuate le abitazioni più vicine alle fiamme. Ai Vigili del Fuoco giunti da tutta la Toscana, alle squadre di volontari e alla Protezione civile, si dovrebbero unire gli elicotteri e i Canadair che sono riusciti a decollare stamattina.L'allarme per l'incendio, probabilmente doloso come dimostra il fatto che ce n'era già stato un altro la settimana scorsa, è sempre nella zona in cui si trovano le antenne di numerose emittenti radiofoniche e televisive, è scattato alle 22 di ieri sera. Il fronte delle fiamme è molto esteso e l'incendio è potente, al punto che il comandante dei Vigili del fuoco di Pisa, Ugo D'Anna, ha detto di aver rischiato di perdere due squadre.Gli sfollati si sono raccolti nella palestra comunale e nel municipio e nella notte tutta la popolazione della cittadina di Calci si è radunata sulla piazza davanti al comune. Le autorità locali stanno tentando di ripristinare i collegamenti bus con Pisa. L'incendio al momento non minaccia la famosa certosa barocca di Calci alle pendici del Monte Pisano. Si tratta di un rogo ancora più vasto di quello dell'ottobre 2011 che distrusse una cinquantina di ettari di bosco.