Andata a Ferragosto al San Paolo, ritorno in Francia Playoff Champions: il Nizza di Balotelli contro il Napoli

Sarà il Nizza di Mario Balotelli ad affrontare il Napoli nei playoff di Champions League. Andata al San Paolo il 15 o 16 agosto, ritorno il 22 o 23 agosto in Francia.Questo il sorteggio completo: Istanbul Basaksehir (Tur)-Siviglia (Spa), Young Boys (Svi)-CSKA Mosca (Rus), Napoli (Ita)-Nizza (Fra), Hoffenheim (Ger)-Liverpool (Ing), Sporting Lisbona (Por)-Steaua Bucarest (Rom), Qarabag (Aze)-Copenaghen (Dan), Apoel (Cyp)-Slavia Praga (Cze), Olympiacos (Gre)-Rijeka (Cro), Celtic (Sco)-Astana (Kaz), Hapoel Beer-Sheva (Isr)-Maribor (Svn).Le gare di andata sono in programma il 15/16 agosto, quelle di ritorno il 22/23 agosto. Le 10 vincitrici agli spareggi raggiungono le 22 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi, che verrà sorteggiata giovedì 24 agosto alle 18 a Montecarlo. Le 10 squadre sconfitte agli spareggi andranno alla fase a gironi di UEFA Europa League, che verrà sorteggiata venerdì 25 agosto alle 13.Il Milan di Vincenzo Montella affronterà i macedoni del Fudbalski Klub Shkendija nel girone uno dei playoff di Europa League per l'accesso alla fase a gironi. Gara di andata in Macedonia il 17 agosto e ritorno a San Siro il 24 agosto.