E' accaduto nel quartiere Tor Bella Monaca Roma, poliziotto accoltellato per sedare una lite, è grave ma fuori pericolo E' fuori pericolo di vita l'agente della polizia accoltellato oggi pomeriggio in un quartiere periferico della capitale. Stava tentando, insieme ai suoi colleghi, di mettere fine a un litigio. Fermato l'aggressore

Un agente di polizia del Reparto volanti è stato accoltellato nel primo pomeriggio, attorno alle 13, in via Cochi, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, nella periferia della capitale. Il poliziotto era intervenuto per sedare una lite familiare quando un uomo con precedenti ha tentanto la fuga. Fermato, il pregiudicato ha colpito l'agente più volte al torace con un coltello. Probabilmente era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Soccorso dai colleghi, l'agente di polizia è stato trasportato d'urgenza prima al policlinico Casilino e poi trasferito all'Umberto I dove è ricoverato in gravi condizioni, ma è fuori ericolo. L'aggressore è stato fermato e il coltello da 20 centimetri sequestrato."Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. In questo momento si trova a lottare tra la vita e la morte. A lui, alla famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno rischiano la vita per noi va tutta la mia vicinanza". Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, su twitter."Auguro pronta guarigione al poliziotto ferito a Roma. Un abbraccio a lui e alla famiglia: auspico pena esemplare per l’infame aggressore. Nessuno deve permettersi di toccare i nostri angeli in divisa”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando l'accoltellamento dell'agente nel quartiere Tor Bella Monaca."Un poliziotto a #torbellamonaca è stato accoltellato gravemente. Conosco bene i sacrifici e le difficoltà delle forze dell'ordine in quel quartiere. E la dedizione con cui suppliscono alle difficoltà organizzative e di organico. Siamo vicini a lui, ai colleghi, alla sua famiglia". Lo scrive su twitter Matteo Orfini, deputato Pd.​"La mia solidarietà al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca durante un controllo e ora in gravi condizioni. Per l'aggressore, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze, chiediamo il massimo della pena: tolleranza zero per questo criminale!". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.