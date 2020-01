Bilancio attività 2019 Polizia postale. Aumenta online estremismo razzista e xenofobo. Lotta a radicalizzazione Nella lotta al terrorismo gli agenti hanno anche individuato in rete manualistica e "Tutorials", nei quali viene spiegato come preparare ordigni esplosivi improvvisati utilizzando materiali radiologici, biologici, chimici e nucleari. Sul fronte dello sfruttamento sessuale su minori, sono state indagate 650 persone

Attività contrasto terrorismo e radicalizzazione via web

Nel 2019 monitorati oltre 32170 spazi e rimossi centinaia contenuti#PoliziaPostale ha partecipato a Action Day per lotta a strategia comunicazione IS, svolti a @Europol con Stati Membri e maggiori Internet Service Provider pic.twitter.com/dZeDOKsn1V — Polizia di Stato (@poliziadistato) 4 gennaio 2020

Inizio 2020, tempo di bilanci. Nella lotta al terrorismo, pedopornografia, cybercrime, razzismo e xenofobia, la Polizia postale ha messo a segno dei risultati davvero importanti.Nell'ambito dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online sono state indagate 650 persone dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. E' il bilancio delle attività svolte nel 2019. Le indagini relative al fenomeno dell'adescamento di minori online, invece, hanno consentito di indagare 180 persone. Tra le attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 8 operazioni di particolare rilievo, condotte dagli Uffici territoriali della Specialità e coordinate dal Centro, alcune delle quali svolte in modalità sotto copertura online e scaturite da segnalazioni pervenute nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale svolta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online che, complessivamente, hanno consentito di indagare in stato 151 persone.L'attività, funzionale al contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e cyberterrorismo, ha portato la Polizia Postale nel 2019 al monitoraggio di oltre 32.170 spazi web ed alla rimozione di centinaia di contenuti. Lo rileva il resoconto sull'attività pubblicato oggi. L'attività di monitoraggio del web effettuata negli ultimi mesi - si legge - ha permesso di riscontrare come l'attuale struttura centrale dell'apparato di propaganda del Daesh, con produzione mediatica più o meno costante nel tempo, risulti essere costituita da vari Media Center insistenti nelle province del Califfato che, mentre in passato risultavano dotati di canali di comunicazione propri, oggi si appoggiano ai cosiddetti Supporter Generated Content per la diffusione del materiale di propaganda.Si tratta, dunque, di una struttura basata su una miriade di account, attivati quotidianamente da singoli cyber mujahid (supporter del Califfato sui media) o in forma automatizzata tramite apposite strutture dipendenti dal Daesh e deputate al mantenimento dell'operatività mediatica, per fare fronte all'azione restrittiva messa in atto dagli amministratori delle piattaforme Social, con l'obiettivo di divulgare magazine online del Califfato, aggiornamenti sulle attività dei combattenti nei teatri operativi, video, documenti, manuali o pubblicazioni di esponenti di spicco della corrente radicale islamica, infografiche di minaccia etc.Le attività poste in essere hanno permesso di ottenere un massiccio "take down" di migliaia di gruppi, canali ed account (molti dei quali oggetto di un precedente accesso abusivo ed un successivo impiego come bots) che sono stati oggetto di preventiva segnalazione da parte del law enforcement, in quanto considerati responsabili della pubblicazione del settimanale di settore al-Naba. Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, quale punto di contatto nazionale dell'Internet Referral Unit (IRU) di Europol (Unità preposta a ricevere dai Paesi Membri le segnalazioni relative ai contenuti di propaganda jihadista diffusi in rete e di orientarne l'attività), ha partecipato anche al "Cbrne Action Day", presso la sede di Europol alla fine del mese di novembre.Sulla base dell'analisi dei tragici eventi terroristici avvenuti negli ultimi anni in Europa, a partire dall'attacco alla Manchester Arena del 22 maggio 2017 per arrivare fino ai recente episodio di Halle (Germania) dello scorso 9 ottobre, si è constatato come sempre più spesso i lupi solitari (sia di matrice jihadista, così come di matrice neonazista) abbiano fatto ricorso ad esplosivi e armamenti realizzati seguendo le istruzioni presenti in manuali e linee guida pubblicate online.Nel corso del "Cbrne Action Day" l'operazione congiunta è stata rivolta proprio alla individuazione online di manualistica e di "Tutorials" di stampo terroristico, nei quali viene spiegato come preparare ordigni esplosivi improvvisati utilizzando materiali radiologici, biologici, chimici e nucleari. Identificate oltre 1700 risorse online di interesse investigativo che sono state segnalate ai Provider dei Servizi Internet per la relativa rimozione e per l'ottenimento di utili elementi di prova indispensabili per la prosecuzione delle indagini. L'operazione congiunta ha compreso attività investigative, anche all'interno del Dark Web, al fine di individuare operazioni di compravendita di materiali necessari alla preparazione di ordigni, con la successiva analisi delle transazioni sospette relative alla vendita di precursori chimici su piattaforme online generiche.Sempre nell'ambito della lotta al terrorismo di matrice jihadista, la Polizia Postale segnala anche le attività d'indagine svolta dal personale del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni "Emilia Romagna" di Bologna, all'esito delle quali la Procura della Repubblica di Bologna ha emesso un decreto di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti di un cittadino tunisino di 24 anni. Le indagini, scaturite dall'attività di operatori sotto copertura della Specialità in materia di contrasto al cyber terrorismo, hanno condotto all'individuazione di un account Whatsapp, riconducibile all'indagato, inserito all'interno di gruppi di esplicito sostegno alle ideologie dello Stato Islamico. In relazione a tali fatti, la Procura della Repubblica di Bologna ha iscritto a carico del cittadino tunisino le ipotesi di reato di apologia di reato in ordine ai delitti di "Terrorismo e crimini contro l'umanità" commessi a mezzo di strumenti telematici. Ed ancora, all'esito della perquisizione sono stati rinvenuti oltre ad alcuni smartphone, uno dei quali conteneva l'utenza telefonica associata all'account WhatsApp ed ai diversi canali Telegram utilizzati per la diffusione della propaganda jihadista, anche apparati informatici nei quali era presente materiale multimediale avente il medesimo tenore, nonché alcuni manoscritti in lingua araba inneggianti lo Stato Islamico.Nell'anno appena concluso la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha registrato un notevole incremento delle attività nel settore della propaganda online legata all'estremismo razzista e xenofobo, riscontrando un trend di forum e discussioni dedicate all'argomento in costante aumento.L'indottrinamento, come nel caso del radicalismo jihadista, avviene anche in questo ambito quasi sempre sulla rete, attraverso una graduale autoformazione che inizia con la visualizzazione di contenuti diffusioni di numerose board, diverse dai principali social network. All'interno di tali board, inoltre, trovano ampio spazio anche messaggi pubblicati ad opera di ignoti mediante i quali vengono minacciate azioni terroristiche (nella maggior parte dei casi rivelatesi fake).Fra le altre operazioni, grazie alla buona collaborazione con il Federal Bureau of Investigation, operatori della Sezione Cyberterrorismo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno indentificato un soggetto italiano che, tramite la piattaforma 4Chan aveva minacciato l'esecuzione in data 30 agosto 2019 di un'azione terroristica sulla tratta ferroviaria Roma/Milano; in particolare, gli investigatori riuscivano ad effettuare la perquisizione nei confronti del reale autore del messaggio in data 29 agosto 2019, accertando l'inconsistenza della minaccia.Ed ancora, nel corso del 2019, grazie alla collaborazione dei Compartimenti di Firenze e Perugia, sono stati identificati ed indagati due soggetti che, rispettivamente, risultavano essere gli autori di un messaggio online con il quale veniva minacciato un omicidio di massa a New York per il giorno 26 novembre p.v., e di un messaggio in cui l'autore avrebbe affermato che il giorno dopo sarebbe diventato un killer ed aggiungendo che l'eccidio di Columbine - massacro avvenuto il 20.4.99 presso la Columbine High School negli USA, dove vennero uccisi molti studenti- al confronto sarebbe sembrato uno scherzo.Inoltre, al fine di contrastare la presenza sul territorio italiano di gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali, il personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni ha collaborato con gli Uffici della Polizia di Prevenzione per l'esecuzione di perquisizioni informatiche nei confronti di oltre 28 soggetti dislocati sul territorio nazionale.Nell’ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web nel 2019 sono state indagate 288 persone, per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sui social network. E' quanto emerge dal resoconto della attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2019. Risultano in costante aumento le diffamazioni on line, soprattutto ai danni di persone che ricoprono incarichi istituzionali o comunque conosciute dal grande pubblico: 2426 i casi trattati e 738 le persone indagate.Sono stati segnalati 514 casi di ricatto on line dall’inizio dell’anno. Una particolare rilevanza- evidenzia la polizia postale - ha assunto l’attività di contrasto al revenge porn, un fenomeno in continua crescita, per il quale sono 24 le persone indagate. Purtroppo i dati non rispecchiano la gravità e l’estensione del fenomeno, a causa della ritrosia a denunciare di molte persone.