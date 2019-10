MONDO

2019/10/14 10:11

Elezioni Polonia. Conservatori PiS vincono elezioni: oltre 45% a spoglio quasi concluso I cittadini sono chiamati a eleggere 460 deputati della camera bassa (Sejm) e 100 membri del Senato per un mandato di quattro anni. La soglia di sbarramento per ottenere seggi è il 5 per cento per i singoli partiti e il 7 per cento per le coalizioni

Exit poll Polonia, netta vittoria del partito di governo PiS

Exit poll Polonia, netta vittoria del partito di governo PiS Polonia al voto. Un'opposizione divisa cerca di resistere al PiS Condividi I conservatori nazionalisti al potere in Polonia vincono le elezioni con il 45,16% dei voti, secondo i risultati ufficiali sull'82,79% dei collegi elettorali, rilasciati questa mattina. Il Law and Justice Party (PiS) di Jaroslaw Kaczynski ottiene così la maggioranza assoluta per un nuovo mandato di quattro anni. Il principale gruppo di opposizione, la Civic Coalition (KO, Centrist), è molto indietro con il 26,10% dei voti.



Ieri, nel giorno di votazione, gli exit poll accreditavano il PiS del 42,6 per cento dei voti - Piattaforma Civica - il rivale dell'opposizione più vicino al partito del presidente Kaczynski - si è piazzato al secondo posto con il 25,4 per cento dei consensi, due punti percentuali in meno di quelli che gli exit poll gli accreditavano.



