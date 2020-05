La città delle donne ​Polonia: il primo maschietto nato in un villaggio dove da 10 anni nascevano solo bambine Si chiama Bartek. Prima di lui era nata la 13esima femminuccia dall'inizio dell'anno

(foto Pixabay)

Condividi

Nel villaggio di Miejsce Odrzańskie, dove da 10 anni nascevano solo le femminucce, finalmente è nato il primo maschietto. La particolarità di questo fenomeno di nascite esclusivamente femminili ha reso il villaggio famoso in tutto il mondo, attirandovi folle dei giornalisti.Il bimbo è stato chiamato Bartek e, un mese prima di lui, nel villaggio era nata la tredicesima bambina dall'inizio dell’anno, terza figlia femmina di una famiglia.Secondo i dati demografici nazionali della Polonia, nel Paese il rapporto è di 106 maschi per 100 femmine. A Miejsce Odrzańskie invece la tendenza è completamente diversa. Gli scienziati non sono stati in grado di spiegare questo particolare fenomeno demografico.Nel villaggio perfino la squadra dei vigili di fuoco è composta di sole femmine, ad eccezione del comandante. Il sindaco, Rajmund Frischko, ha annunciato intitolerà una strada a Bartek.