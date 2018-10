Il commissario per la ricostruzione del ponte Ponte di Genova, Bucci: vorrei rinunciare ai 200mila euro. Tempi variano da 12 a 16 mesi

Marco Bucci (Ansa/Luca Zennaro)

"Esclusa l'assicurazione, che serve, la mia intenzione sarebbe di rinunciare ai 200.000 euro previsti per l'incarico di commissario ma non voglio dirlo ufficialmente adesso perché in passato mi è già capitato di voler fare una rinuncia e alla fine si è scoperto che non era possibile. Fino a quando non ho capito bene i meccanismi, non posso confermarlo. L'intenzione c'è, datemi ancora una settimana di tempo". Così il sindaco di Genova e neo commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, Marco Bucci, questa mattina a margine della presentazione dell'amichevole di calcio Italia-Ucraina, prevista per mercoledì 10 ottobre alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris.



Bucci: in poche settimane dettagli su progetto ponte. Tempi variano da 12 a 16 mesi

"Dobbiamo continuare nelle relazioni con il governo per mettere a punto i ritocchi al decreto, poi inizieremo a parlare con le imprese che vogliono realizzare il ponte e mettere assieme il progetto. Sono convinto che nel giro di qualche settimana potremmo avere dettagli concreti sul progetto e sul ponte". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha risposto a una domanda sulle prime azioni che compierà nel suo nuovo ruolo di commissario per la ricostruzione di ponte Morandi. "Poi possiamo cominciare i lavori di smontaggio- prosegue il primo cittadino- che ovviamente devono avvenire prima della costruzione. Per ora ho visto progetti che, comprendendo sia smontaggio che costruzione, variano dai 12 ai 16 mesi".

Ieri la telefonata tra Conte e Toti

La decisione di nominare commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi Marco Bucci è giunta ieri. C'era stata una telefonata in mattinata tra il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Regione Toti Palazzo Chigi per comunicare, come previsto dal decreto, l'intenzione di procedere alla nomina del Sindaco di Genova. Il parere della Regione è stato favorevole, come riferito dall'ente di Piazza De Ferrari. L'attesissima nomina è arrivata a 50 giorni dal tragico crollo del viadotto Morandi, costato la vita a 43 persone.







Conte: inizia la fase della ricostruzione

Ieri il tweet del premier Giuseppe Conte aveva comunicato ufficialmente il nome del commissario. "Sarà il sindaco Marco Bucci il nuovo commissario straordinario per Genova. Da oggi inizia la fase della ricostruzione. Continueremo a lavorare insieme per restituire il prima possibile alla città il Ponte Morandi e garantire ai cittadini il pieno ritorno alla normalità".