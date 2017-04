Nuove minacce terroristiche Il portavoce dell'Isis: "Attaccate gli Stati Uniti, la Russia e l'Europa" Il Site, struttura americana di monitoraggio dei siti jihadisti, segnala un audio di 36 minuti con l'appello ai combattenti

L'Isis ha diffuso un audio di 36 minuti del portavoce Abu Al-Hasan Al-Muhajir nel quale si fa appello ai jihadisti perché attacchino l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti."La guerra contro i nostri nemici è globale", afferma il portavoce secondo quanto riferito dal Site. L'audio è intitolato "Siate pazienti, la promessa di Allah è vera".E rivolgendosi agli americani: "Voi avete fallito e i segni della vostra rovina sono evidenti a tutti", "non c'è dubbio che siate guidati da un idiota che non sa che cosa la Siria o l'Iraq o l'Islam siano", dice il portavoce riferendosi a Donald Trump.La mossa sembra legata alle difficoltà che l'Isis sta affrontando sul terreno in Siria e Iraq, dove ledue 'capitali' del cosiddetto Califfato, Raqqa e Mosul, sono sotto attacco.